Захопили ліс біля Мартинівки: ЗСУ просунулися під Курськом, у Вовчанську і Торецьку, — ISW (карти)
За словами аналітиків, поки не підтверджено, чи зберігають російські сили позиції в Малій Локні Курської області. На наявних кадрах ЗСУ завдають удару по російському ЗРК "Бук-М3" за 20 км від плацдарму в Курській області.
ЗСУ нещодавно просунулися в Глушківському районі, на захід від українського виступу в Курській області, на тлі наступальних операцій 24 вересня. Наявні кадри підтверджують, що українські сили просунулися під час механізованої атаки на південний схід від Веселого. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 24 вересня.
Російські провоєнні блогери теж стверджували, що ЗСУ провели механізовану атаку і просунулися в згаданому районі. Додаткові геолокаційні кадри за 20 вересня показують, що українські сили також нещодавно просунулися в полях на схід від Веселого.
24 вересня також тривав наступ ЗСУ вздовж виступу в Курській області, але підтверджених змін лінії фронту не було. Російський військкор заявив, що ЗСУ захопили частину лісу на північ від Мартинівки, і що немає точних даних про те, чи зберігають російські сили позиції в Малій Локні.
Геолокаційні кадри, опубліковані 23 вересня, показують, що українські сили завдають удару по російському зенітному ракетному комплексу "Бук-М3" на схід від Рильська, приблизно за 20 км на північний захід від виступу в Курській області.
Вовчанськ
ЗСУ просунулися в центральній частині Вовчанська 24 вересня. Геолокаційні кадри вказують на те, що Сили оборони, ймовірно, захопили Вовчанський агрегатний завод у центрі міста, а в ГУР підтвердили, що ЗСУ захопили завод. Ці повідомлення з'явилися вслід за нещодавніми заявами про те, що за контроль над заводом сперечалися протягом кількох днів.
Торецьк
Сили оборони України нещодавно відновили деякі позиції в Торецьку на тлі російського наступу в цьому районі 24 вересня. Геолокаційні кадри за 23 вересня показують, що ЗСУ просунулися на південь уздовж вулиці Центральної у східному Торецьку.
За даними російських джерел, ЗС РФ просунулися в східній частині Торецька і на південь від міста в Неліпівці та Леонідівці. Стверджується, що російські сили повністю витіснили ЗСУ з Неліпівки і зачищають населений пункт, але в ISW поки не знайшли підтверджень.
Нагадаємо, що, за інформацією народного депутата Мар'яни Безуглої, у РФ хочуть створити п'ять плацдармів біля обласних центрів України.
Також повідомлялося, що, за даними ISW, можливе захоплення Вугледара не надасть РФ оперативної переваги.