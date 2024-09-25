Захопили ліс біля Мартинівки: ЗСУ просунулися під Курськом, у Вовчанську і Торецьку, — ISW (карти)

За словами аналітиків, поки не підтверджено, чи зберігають російські сили позиції в Малій Локні Курської області. На наявних кадрах ЗСУ завдають удару по російському ЗРК "Бук-М3" за 20 км від плацдарму в Курській області.

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ЗСУ нещодавно просунулися в Глушківському районі, на захід від українського виступу в Курській області, на тлі наступальних операцій 24 вересня. Наявні кадри підтверджують, що українські сили просунулися під час механізованої атаки на південний схід від Веселого. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 24 вересня.

Карта DeepState: Курська область

Російські провоєнні блогери теж стверджували, що ЗСУ провели механізовану атаку і просунулися в згаданому районі. Додаткові геолокаційні кадри за 20 вересня показують, що українські сили також нещодавно просунулися в полях на схід від Веселого.

Карта ISW: ЗСУ в Курській області

24 вересня також тривав наступ ЗСУ вздовж виступу в Курській області, але підтверджених змін лінії фронту не було. Російський військкор заявив, що ЗСУ захопили частину лісу на північ від Мартинівки, і що немає точних даних про те, чи зберігають російські сили позиції в Малій Локні.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 вересня, показують, що українські сили завдають удару по російському зенітному ракетному комплексу "Бук-М3" на схід від Рильська, приблизно за 20 км на північний захід від виступу в Курській області.

Вовчанськ

Карта DeepState: Вовчанськ

Карта ISW: Вовчанськ

Вовчанськ на карті ISW

ЗСУ просунулися в центральній частині Вовчанська 24 вересня. Геолокаційні кадри вказують на те, що Сили оборони, ймовірно, захопили Вовчанський агрегатний завод у центрі міста, а в ГУР підтвердили, що ЗСУ захопили завод. Ці повідомлення з'явилися вслід за нещодавніми заявами про те, що за контроль над заводом сперечалися протягом кількох днів.

Торецьк

Карта DeepState: Торецьк

Торецьк на карті ISW

Сили оборони України нещодавно відновили деякі позиції в Торецьку на тлі російського наступу в цьому районі 24 вересня. Геолокаційні кадри за 23 вересня показують, що ЗСУ просунулися на південь уздовж вулиці Центральної у східному Торецьку.

За даними російських джерел, ЗС РФ просунулися в східній частині Торецька і на південь від міста в Неліпівці та Леонідівці. Стверджується, що російські сили повністю витіснили ЗСУ з Неліпівки і зачищають населений пункт, але в ISW поки не знайшли підтверджень.

Нагадаємо, що, за інформацією народного депутата Мар'яни Безуглої, у РФ хочуть створити п'ять плацдармів біля обласних центрів України.

Також повідомлялося, що, за даними ISW, можливе захоплення Вугледара не надасть РФ оперативної переваги.