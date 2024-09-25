Захватили лес возле Мартыновки: ВСУ продвинулись под Курском, в Волчанске и Торецке, — ISW (карты)

По словам аналитиков, пока не подтверждено, сохраняют ли российские силы позиции в Малой Локне Курской области. На имеющихся кадрах ВСУ наносят удар по российскому ЗРК "Бук-М3" в 20 км от плацдарма в Курской области.

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ВСУ недавно продвинулись в Глушковском районе, к западу от украинского выступа в Курской области, на фоне наступательных операций 24 сентября. Имеющиеся кадры подтверждают, что украинские силы продвинулись во время механизированной атаки к юго-востоку от Веселого. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 24 сентября.

Карта DeepState: Курская область

Российские провоенные блогеры тоже утверждали, что ВСУ провели механизированную атаку и продвинулись в упомянутом районе. Дополнительные геолокационные кадры за 20 сентября показывают, что украинские силы также недавно продвинулись в полях к востоку от Веселого.

Карта ISW: ВСУ в Курской области

24 сентября также продолжалось наступление ВСУ вдоль выступа в Курской области, но подтвержденных изменений линии фронта не было. Российский военкор заявил, что ВСУ захватили часть леса к северу от Мартыновки, и что нет точных данных о том, сохраняют ли российские силы позиции в Малой Локне.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 сентября, показывают, что украинские силы наносят удар по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук-М3" к востоку от Рыльска, примерно в 20 км к северо-западу от выступа в Курской области.

Волчанск

Карта DeepState: Волчанск

Карта ISW: Волчанск

Волчанск на карте ISW

ВСУ продвинулись в центральной части Волчанска 24 сентября. Геолокационные кадры указывают на то, что Силы обороны, вероятно, захватили Волчанский агрегатный завод в центре города, а в ГУР подтвердили, что ВСУ захватили завод. Эти сообщения последовали за недавними заявлениями о том, что контроль над заводом оспаривался в течение нескольких дней.

Торецк

Карта DeepState: Торецк

Торецк на карте ISW

Силы обороны Украины недавно восстановили некоторые позиции в Торецке на фоне российского наступления в этом районе 24 сентября. Геолокационные кадры за 23 сентября, показывают, что ВСУ продвинулись на юг вдоль улицы Центральной в восточном Торецке.

По данным российских источников, ВС РФ продвинулись в восточной части Торецка и к югу от города в Нелеповке и Леонидовке. Утверждается, что российские силы полностью вытеснили ВСУ из Нелеповки и зачищают населенный пункт, но в ISW пока не нашли подтверждений.

Напомним, что, по информации народного депутата Марьяны Безуглой, в РФ хотят создать пять плацдармов возле областных центров Украины.

Также сообщалось, что, по данным ISW, возможный захват Угледара не предоставит РФ оперативного преимущества.