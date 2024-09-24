РФ хочет создать пять плацдармов возле областных центров Украины, чтобы их уничтожить, — Безуглая

По словам Безуглой, россияне планируют создать плацдармы вблизи Днепра, Запорожья, Харькова, Херсона и Сум.

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Российские оккупационные войска этой осенью планируют создать пять плацдармов вблизи областных центров пяти регионов Украины, чтобы обстреливать эти города. Об этом заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая.

"В течение осени россияне планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их", — написала Безуглая.

По ее словам, ВС РФ хотят создать плацдармы возле следующих городов:

Запорожье;

Днепр;

Харьков;

Херсон;

Сумы.

По мнению Безуглой, Сумы вошли в этот перечень потому, что именно этот город стал плацдармом для активных действий Вооруженных сил Украины в Курской области.

Она также раскритиковала военное руководство Украины, которое, по ее мнению, занято "курской песочницей", поскольку перебрасывает туда дополнительные силы.

Нардеп призвала военных "уделить внимание максимальной горизонтальной координации" и "максимальному сопротивлению агрессору", а гражданскому населению посоветовала реалистично воспринимать ситуацию и поддерживать боевые подразделения.

"Мы не можем отдать ни нашу землю, ни наш разум. Независимо от того, что происходит на самых высоких уровнях, украинцы уже не раз доказали, что сильнее любых обстоятельств", — подчеркнула Безуглая.

пост Безуглой Фото: Скриншот

Напомним, 23 сентября Марьяна Безуглая заявила об отсутствии фортификационных сооружений в Донецкой области, разрыве между киевскими и полевыми штабами и предсказала будущую потерю Угледара.

18 сентября Безуглая призвала Владимира Зеленского отправить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова в отставку.