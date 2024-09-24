РФ хоче створити п'ять плацдармів біля обласних центрів України, щоб їх знищити, — Безугла

За словами Безуглої, росіяни планують створити плацдарми поблизу Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Херсона та Сум.

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Російські окупаційні війська цієї осені планують створити п'ять плацдармів поблизу обласних центрів п'яти регіонів України, щоб обстрілювати ці міста. Про це заявила народна депутатка України Мар'яна Безугла.

"Протягом осені росіяни планують створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів і нищити їх", — написала Безугла.

За її словами, ЗС РФ хочуть створити плацдарми біля таких міст:

Запоріжжя;

Дніпро;

Харків;

Херсон;

Суми.

На думку Безуглої, Суми увійшли до переліку тому, що саме це місто стало плацдармом для активних дій Збройних сил України в Курській області.

Вона також розкритикувала військове керівництво України, яке, на її думку, зайняте "курською пісочницею", оскільки перекидає туди додаткові сили.

Нардепка закликала військових "приділити увагу максимальній горизонтальній координації" та "максимальному спротиву агресору", а цивільному населенню порадила реалістично сприймати ситуацію та підтримувати бойові підрозділи.

"Ми не можемо віддати ні нашу землю, ні наш розум. Незалежно від того, що відбувається на найвищих рівнях, українці вже не раз довели, що сильніші за будь-які обставини", — наголосила Безугла.

пост Безуглої Фото: Скриншот

Нагадаємо, 23 вересня Мар'яна Безугла заявила про відсутність фортифікаційних споруд на Донеччині, розрив між київськими та польовими штабами і передбачила подальшу втрату Вугледара.

18 вересня Безугла закликала Володимира Зеленського відправити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова у відставку.