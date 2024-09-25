"Динаміка не на нашу користь": групи ЗС РФ зайшли у Вугледар зі сходу, — Defense Express

Аналітик Сергій Згурець підтвердив, що Сили оборони могли почати відхід із міста на Донеччині. Однак, за його словами, паралельно триває й оборона, а бійці ЗСУ стоятимуть "до останнього".

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Ворог обходить місто Вугледар із заходу та сходу, у місто зайшли окремі групи російських окупантів. Про це 25 вересня в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів директор Defense Express Сергій Згурець.

Сергій Згурець про ситуацію у Вугледарі — з 0:50

"Ситуація у Вугледарі є однією з найскладніших за останні пару діб. Хоча ми знаємо, що спроби оточити цей населений пункт ворог здійснював і раніше", — повідомив він.

Експерт пояснив, що цю ділянку фронту утримують вже понад 2,5 року. Зокрема більш ніж 20 місяців боротьбу веде 72-го окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Нині ЗС РФ знищують місто.

"Воно розташоване на висоті. І це одна з небагатьох ділянок фронту дійсно, де є перевага у висоті, де є шахтна, промислова та висотна забудова. Це якраз дозволяло значну кількість часу, використовуючи перевагу в висоті та забезпечення нас артилерією й протитанковими засобами, стримувати фронтальні атаки противника, які, серед іншого, також ускладнювалися подоланням річки Кашлагач, яка тече на північ від цього населеного пункту", — проінформував Згурець.

Він зазначив, що російські окупанти здійснюють обхідні маневри із заходу і сходу — з Водяного та з боку Пречистівки.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Учора ввечері була інформація, що окремі групи російських бійців зайшли зі сходу у сам Вугледар. Тож динаміка не на нашу користь, але побачимо, як розвиватимуться події далі. Я не думаю, що йдеться про оточення", — наголосив аналітик.

Він припустив, що ЗСУ будуть захищати цю ділянку "до останнього", попри заклики до балансу між прагненням утримувати території та збереженням життів військових. Зі слів експерта, не виключено, що зараз відбувається певний відхід сил паралельно з обороною міста.

Нагадаємо, комбат 72-ї ОМБр Андрій Назаренко інформував, що ворог хоче захопити Вугледар за будь-яку ціну. З його слів, позиції одночасно штурмують від трьох до чотирьох російських бригад.

Військовий оглядач Девід Екс повідомив, що, ймовірно, після понад двох років оборони ЗСУ почали відступати з Вугледара.