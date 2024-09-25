"Динамика не в нашу пользу": группы ВС РФ зашли в Угледар с востока, — Defense Express

Аналитик Сергей Згурец подтвердил, что Силы обороны могли начать отход из города в Донецкой области. Однако, по его словам, параллельно продолжается оборона и бойцы ВСУ будут стоять "до последнего".

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Враг обходит город Угледар с запада и востока, в город зашли отдельные группы российских оккупантов. Об этом 25 сентября в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал директор Defense Express Сергей Згурец.

Сергей Згурец о ситуации в Угледаре — с 0:50

"Ситуация в Угледаре является одной из самых сложных за последние пару суток. Хотя мы знаем, что попытки окружить этот населенный пункт врагом осуществлялась и раньше", — сообщил он.

Эксперт пояснил, что этот участок фронта удерживают уже более 2,5 года. В частности, более 20 месяцев борьбу ведет 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев. Сейчас ВС РФ уничтожают город.

"Оно расположено на высоте. И это один из немногих участков фронта действительно, где есть преимущество в высоте, где есть шахтная, промышленная и высотная застройка. Это как раз позволяло значительное количество времени, используя преимущество в высоте и обеспечение нас артиллерией и противотанковыми средствами, сдерживать фронтальные атаки противника, которые, среди прочего, также осложнялись преодолением реки Кашлагач, которая течет к северу от этого населенного пункта", — проинформировал Згурец.

Он отметил, что российские оккупанты осуществляют обходные маневры с запада и востока — с Водяного и со стороны Пречистовки.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"Вчера вечером была информация, что отдельные группы российских бойцов зашли с востока в сам Угледар. Поэтому динамика не в нашу пользу, но посмотрим, как будут развиваться события дальше. Я не думаю, что речь идет об окружении", — подчеркнул аналитик.

Он предположил, что ВСУ будут защищать этот участок "до последнего", несмотря на призывы к балансу между стремлением удерживать территории и сохранением жизней военных. По словам эксперта, не исключено, что сейчас происходит определенный отход сил параллельно с обороной города.

Напомним, комбат 72-й ОМБр Андрей Назаренко информировал, что враг хочет захватить Угледар любой ценой. По его словам, позиции одновременно штурмуют от трех до четырех российских бригад.

Военный обозреватель Дэвид Экс сообщил, что, вероятно, после более двух лет обороны ВСУ начали отступать из Угледара.