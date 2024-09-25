"Польза" для Покровска: какое значение Угледара и почему ВС РФ хотят его захватить

ВСУ на этом участке фронта удачно используют особенности ландшафта, которые помогают остановить продвижение ВС РФ.

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В городе Угледар Силы обороны сковывают значительную группировку вражеских войск и не допускают их продвижения на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, Угледар выполняет колоссальную задачу в оборонительной операции на востоке, поскольку здесь Силы обороны сковывают огромную вражескую группировку врага, нанося ему максимальные потери.

Также здесь ВСУ удачно используют особенности ландшафта — шахты, реки, чтобы сейчас не допускать перемещения подразделений РФ на Кураховское и Покровское направления.

"Именно благодаря этому украинские силы смогли перегруппироваться и несколько, скажем, усилить оборону на Покровском направлении и остановить врага непосредственно под Новогродовкой во время лобовых атак. Поэтому группировка выполняет очень большую миссию для обороны всего фронта Кураховского и Покровского направлений", — говорит Мусиенко.

Карта боев за Угледар

Почему ВС РФ стремятся оккупировать Угледар

По словам Александра Мусиенко, ВС РФ не смогут выполнить задачу по полной оккупации Донетчины без захвата Угледара, который располагается на господствующих высотах.

"Они хотят использовать эти высоты для дальнейшего своего продвижения и наступления. Они хотят отомстить украинским защитникам, потому что они понесли колоссальные потери за время присутствия наших сил в Угледаре. Речь идет об очень больших потерях в живой силе и технике", — отметил Мусиенко.

Также, по мнению военного эксперта, целью россиян для продолжения их наступательной кампании является выравнивание линии фронта.

"Враг боялся, что Украина может перемещать дальнобойную артиллерию на высоты в районе Угледара и оттуда доставать до Волновахи, а там важная железнодорожная магистраль и узел для врага. Вот это те причины, почему они так долго сражались", — добавляет Мусиенко.

Он подчеркнул, что Угледар держался достаточно долгий период, из-за чего некоторые планы россиян были сорваны, потому что во время наступления в мае на Харьковщину оккупанты также могли планировать и наступление на юге.

"Они расценивали именно с Угледара начинать и таким образом сжимать этими фланговыми атаками. То, что украинские войска этого не допустили — это дало многое для того, чтобы сорвать вот такие планы врага", — подытожил Александр Мусиенко.

Напомним, что 24 сентября сообщалось, что ВС РФ в Донецкой области смогли войти в город Угледар, который штурмовали в последнее время. Они пробуют закрепиться в населенном пункте.

Также сообщалось, что ВС РФ могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду ВСУ, которая 20 месяцев защищает Угледар в Донецкой области.