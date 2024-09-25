"Чистое зло": мобилизованные экс-заключенные провели "охоту" на оккупантов под Торецком (видео)

Российские оккупанты попытались захватить поселок Дружба, но вместо этого оказались в "тупике". Самые умные из них сдались в плен, все остальные — пополнили потери.

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Украинские военнослужащие уничтожили вражеские силы, которые собрались оккупировать населенный пункт в Донецкой области. Кадрами боев 25 сентября поделилась пресс-служба 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Россияне часто жаловались, что в играх, кино и литературе их изображают как язычников. Но мы давно увидели, что они куда хуже. Это чистое зло, с которым не стоит церемониться. Так мы и делаем", — подчеркнули в бригаде.

Сообщается, что недавно несколько штурмовых групп ВС РФ попытались занять поселок в окрестностях Торецка. Однако план провалился, когда в бой вступили пехотинцы ССБ "Шквал" и пилоты 28-й ОМБр. Оккупанты моментально "превратились в добычу".

"Бои шли практически за каждое здание. За каждым окном и в каждом подвале потенциально мог прятаться враг", — передала пресс-служба.

В результате врага выбили с занятых позиций, загнали в "тупик" и ликвидировали. Несколько бойцов, которым удалось понять свое положение, сдались в плен.

В мониторинговом Telegram-канале In Factum сообщили, что ограниченная контратака была проведена в поселке Дружба, что в северо-восточном пригороде Торецка.

Дружба на карте боевых действий Фото: In Factum

Также аналитики напомнили, что пехотинцы в ССБ "Шквал" были набраны из ранее осужденных, которые добровольно мобилизовались в ВСУ.

Напомним, 24 сентября в ISW сообщили, что ВСУ восстановили некоторые позиции в Торецке. В частности, Силы обороны имели подтвержденное продвижение на юг вдоль улицы Центральной.

Российские оккупанты придумали "маскировать" свои разведывательные дроны под украинские. 25 сентября в Defense Express оценили, насколько этот метод эффективен.