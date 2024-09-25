ВС РФ "маскируют" свои дроны под украинские: в Defense Express оценили эффективность

Российские оккупанты в надежде уберечь свой БПЛА ZALA украсили его знаками ВСУ и, почему-то, Вермахта. Военные аналитики объяснили, что это означает для украинской армии.

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В России продолжают искать метод, который окажется эффективным против украинских зенитных FPV-дронов. Оккупанты даже дошли до того, чтобы визуально "маскировать" БПЛА. 25 сентября в Defense Express объяснили, может ли это сработать.

В сети появилось видео ликвидации российского разведывательного беспилотника типа ZALA 421. Однако сбитый дрон имел необычную окраску — опознавательные знаки Воздушных сил ВСУ и Вермахта.

"Как именно такая "раскраска" должна была ввести в заблуждение украинского оператора зенитного дрона по мнению россиян — неизвестно. Потому что спутать российскую ZALA 421, по форме фюзеляжа, с каким-то другим дроном довольно трудно. Более того, сам алгоритм обнаружения и наведения оператора на вражеские разведывательные дроны в определенной степени исключает возможность ошибки", — отметили аналитики.

В материале говорится, что в целом этот случай как нельзя лучше показывает, насколько болезненный вред наносят ВС РФ украинские зенитные FPV-дроны. Это заставляет страну-агрессора быстро искать хоть какое-то эффективное решение для противодействия. Сообщается, что на счету отечественных БПЛА уже сотни уничтоженных разведдронов врага.

"В то же время, учитывая распространение такого средства противодействия, действительно следует очень тщательно подойти к вопросу предотвращения так называемого frendly fire и в сфере беспилотных систем. Это может быть осуществлено на основе аналога системы "свой-чужой", единой автоматизированной системы с объединением данных о собственных разведывательных БПЛА и сведенных в единый массив данных по обстановке в воздушном пространстве. А также, конечно, визуальному распознанию оператором зенитного FPV-дрона цели по ее силуэту", — добавили эксперты.

Напомним, заместитель комбата Олесь Маляревич рассказал, как украинские военные освобождали Волчанский агрегатный завод. По его словам, операцию тщательно готовили заранее.

В ГУР показали уничтожение вражеской самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Для ликвидации российской гаубицы бойцы подразделения "Крылья" применили два дальнобойных FPV-дрона.