Применили два дрона: украинские разведчики уничтожили на фронте российскую САУ "Мста" (видео)

С помощью FPV-дронов ГУР уничтожило установку "Мста-С" ВС РФ. Охота продолжается, предупредили бойцы.

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Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С". Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

Чтобы сжечь вражескую гаубицу, разведчики применили два дальнобойных FPV-дрона.

"Охота продолжается!" — отметили украинские разведчики.

"Мста-С"

САУ 2С19 была разработана во времена СССР на Уральском заводе транспортного машиностроения. Гаубица предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.

Бронированная самоходка может вести огонь по целям из 152-мм пушки как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Боекомплект составляет 50 штатных выстрелов, в том числе 20 осколочно-фугасных и 30 активно-реактивных снарядов. Дальность стрельбы составляет от 24,7 км до 29 км.

Скорость может достигать 60 км/ч.

Напомним, 12 сентября российские войска провели масштабную атаку на украинские позиции в районе Курахово Донецкой области, используя 46 единиц техники. Через неделю оккупанты бросили в бой уже 52 единицы, однако обе атаки провалились.

Также Фокус писал, что бойцы 73-го центра ССО на южном направлении уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С". Вражеская САУ была обнаружена во время разведывательной миссии.