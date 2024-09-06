Сгорела до тла: бойцы ССО под Херсоном уничтожили вражескую САУ "Мста-С" (видео)

В результате атаки FPV-дронов в российской самоходке загорелся боекомплект, что привело к полному уничтожению бронетехники.

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Украинские бойцы из Сил специальных операций совместно с подразделением Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) продолжают наносить точные удары по российской технике, используя современные средства разведки и уничтожения. На южном направлении бойцам удалось уничтожить российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С19 "Мста-С" с помощью ударных FPV-дронов. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба ССО, опубликовав соответствующее видео.

Российская САУ была обнаружена во время разведывательной миссии бойцов 73-го центра ССО. Артиллерийская установка двигалась на позицию, когда военные приняли решение о ее немедленном уничтожении.

После попадания дронов, российская установка загорелась, вероятно, воспламенились боеприпасы, находившиеся в башне. На кадрах видно, как САУ остановилась на полевой дороге среди деревьев и продолжала гореть, что указывает на полное уничтожение техники.

По информации "Милитарного", уничтожение САУ противника произошло на Херсонском направлении. Отмечалось, что силы обороны Украины продолжают активно применять ударные FPV-дроны, что приводит к значительным потерям российской самоходной артиллерии и другой техники на линии фронта.

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"С почином": ВСУ впервые поразили российскую САУ "Мальва" FPV-дроном (видео)

Ранее мы писали о боестолкновениях на Покровском направлении. В одном из эпизодов был замечен американский танк M1A1 Abrams, который вел огонь прямой наводкой по позиции противника, расположенную в застройке.

Также были обнародованы кадры боевой работы подразделения "Червона Калина", бойцы которой продемонстрировали слаженную работу экипажей бронетехники и операторов БПЛА. После обнаружения противника в гражданской застройке украинские защитники нанесли огневое поражение, используя тяжелую бронетехнику.