Згоріла вщент: бійці ССО під Херсоном знищили ворожу САУ "Мста-С" (відео)

Унаслідок атаки FPV-дронів у російській самохідці загорівся боєкомплект, що призвело до повного знищення бронетехніки.

Related video

Українські бійці з Сил спеціальних операцій спільно з підрозділом Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) продовжують завдавати влучних ударів по російській техніці, використовуючи сучасні засоби розвідки та знищення. На південному напрямку бійцям вдалося знищити російську самохідну артилерійську установку (САУ) 2С19 "Мста-С" за допомогою ударних FPV-дронів. Про це 6 вересня повідомила пресслужба ССО, опублікувавши відповідне відео.

Російську САУ було виявлено під час розвідувальної місії бійців 73-го центру ССО. Артилерійська установка рухалася на позицію, коли військові прийняли рішення про її негайне знищення.

Після влучання дронів, російська установка загорілася, імовірно, загорілися боєприпаси, що перебували в башті. На кадрах видно, як САУ зупинилася на польовій дорозі серед дерев і продовжувала горіти, що свідчить про повне знищення техніки.

За інформацією "Мілітарного", знищення САУ противника відбулося на Херсонському напрямку. Зазначалося, що сили оборони України продовжують активно застосовувати ударні FPV-дрони, що призводить до значних втрат російської самохідної артилерії та іншої техніки на лінії фронту.

Важливо

"З почином": ЗСУ вперше уразили російську САУ "Мальва" FPV-дроном (відео)

Раніше ми писали про бойові зіткнення на Покровському напрямку. В одному з епізодів був помічений американський танк M1A1 Abrams, який вів вогонь прямим наведенням по позиції супротивника, розташованій у забудові.

Також було оприлюднено кадри бойової роботи підрозділу "Червона Калина", бійці якого продемонстрували злагоджену роботу екіпажів бронетехніки та операторів БПЛА. Після виявлення противника в цивільній забудові українські захисники завдали вогневого ураження, використовуючи важку бронетехніку.