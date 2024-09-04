Злагоджена бойова робота: як бійці ЗСУ знищили ворога на позиції під Покровськом (відео)

У контратаці брали участь бійці підрозділу "Червона Калина", які виявили противника в цивільній забудові та завдали вогневого ураження, використовуючи важку бронетехніку.

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Українські захисники з підрозділу "Червона Калина" організували контратаку на позиції ЗС РФ на Покровському напрямку, продемонструвавши злагоджену роботу екіпажів бронетехніки та операторів БПЛА. Відео бойового зіткнення з противником опубліковано 4 вересня на сторінці підрозділу в Facebook.

У публікації йдеться про те, що піхотні групи росіян використовують посадки та покинуті цивільні будівлі як прикриття, щоб ближче підходити до позицій Сил оборони. Але злагоджені дії розвідувальних безпілотників і танкістів бригади не залишили противнику жодних шансів.

"Гвардійці наразі діють на найгарячішому напрямку, куди окупанти спрямували максимальні резерви, традиційно не шкодуючи людей", — ідеться в коментарі під відео.

Коментуючи контратаку української бригади, офіцер Армії оборони Ізраїлю в запасі Ігаль Левін пише, що для успішної протидії російській тактиці просочування піхотними групами необхідно постійно моніторити ситуацію за допомогою безпілотників, підтримуючи прямий зв'язок з екіпажами бронетехніки.

"Це потрібно, щоб під час самого бою танкісти та піхотинці добре орієнтувалися в тому, де саме засів ворог і могли придушити його вогонь якнайшвидше", — зазначив оглядач.

Нагадаємо, за інформацією агентства Forbes, під час наступу ЗС РФ на місто Покровськ на Донеччині Сили оборони за день пошкодили або знищили майже 200 одиниць техніки противника. Тим часом очікується, що до Покровська ворог дійде до середини вересня.