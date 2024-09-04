Слаженная боевая работа: как бойцы ВСУ уничтожили врага на позиции под Покровском (видео)

В контратаке участвовали бойцы подразделения "Червона Калина", которые обнаружили противника в гражданской застройке и нанесли огневое поражение, используя тяжелую бронетехнику.

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Украинские защитники из подразделения "Червона Калина" организовали контратаку на позиции ВС РФ на Покровском направлении, продемонстрировав слаженную работу экипажей бронетехники и операторов БПЛА. Видео боестолкновения с противником опубликовано 4 сентября на странице подразделения в Facebook.

В публикации говорится, что пехотные группы россиян используют посадки и покинутые гражданские строения как прикрытия, чтобы ближе подходить к позициям Сил обороны. Но слаженные действия разведывательных беспилотников и танкистов бригады не оставили противнику никаких шансов.

"Гвардейцы сейчас действуют на самом горячем направлении, куда оккупанты направили максимальные резервы, традиционно не жалея людей", — говорится в комментарии под видео.

Комментируя контратаку украинской бригады офицер Армии обороны Израиля в запасе Игаль Левин пишет, что для успешного противодействия российской тактике просачивания пехотными группами необходимо постоянно мониторить ситуацию при помощи беспилотников, поддерживая прямую связью с экипажами бронетехники.

"Эту нужно, чтобы во время самого боя танкисты и пехотинцы хорошо ориентировались в том, где именно засел враг и могли подавить его огонь как можно быстрее", — отметил обозреватель.

Напомним, по информации агентства Forbes, в ходе наступления ВС РФ на город Покровск в Донецкой области Силы обороны за день повредили или уничтожили почти 200 единиц техники противника. Между тем ожидается, что до Покровска неприятель дойдет к середине сентября.