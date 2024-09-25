Застосували два дрони: українські розвідники знищили на фронті російську САУ "Мста" (відео)

За допомогою FPV-дронів ГУР знищило установку "Мста-С" ЗС РФ. Полювання триває, попередили бійці.

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Бійці підрозділу "Крила" департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С". Про це повідомили у ГУР МО України.

Для спалення ворожої гаубиці розвідники застосували два далекобійні FPV-дрони.

"Полювання триває!" — наголосили українські розвідники.

"Мста-С"

САУ 2С19 була розроблена у часи СРСР на Уральському заводі транспортного машинобудування. Гаубиця призначена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських і мінометних батарей, танків та іншої броньованої техніки, протитанкових засобів, живої сили, засобів ППО і ПРО, пунктів управління, а також для руйнування польових фортифікаційних споруд та перешкоджання маневрам резервів противника в глибині його оборони.

Броньована самохідка може вести вогонь по цілях зі 152-мм гармати як із закритих позицій, так і прямим наведенням. Боєкомплект складає 50 штатних пострілів, зокрема 20 осколково-фугасних і 30 активно-реактивних снарядів. Дальність стрільби складає від 24,7 км до 29 км.

Швидкість може досягати 60 км/год.

Нагадаємо, 12 вересня російські війська провели масштабну атаку на українські позиції в районі Курахового Донецької області, використовуючи 46 одиниць техніки. Через тиждень окупанти кинули в бій вже 52 одиниці, проте обидві атаки провалилися.

Також Фокус писав, що бійці 73-го центру ССО на південному напрямку знищили російську самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С". Ворожу САУ було виявлено під час розвідувальної місії.