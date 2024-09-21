Бойова робота "Драконів": ЗСУ під Кураховим спалили 44 одиниці техніки ЗС РФ (відео)

У двох бойових епізодах противник використовував рекордну кількість бронетехніки. Але за підсумками бойових зіткнень із 98 бронемашин більшу частину українським бійцям вдалося знищити й вивести з ладу.

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Російські війська 12 вересня здійснили масштабну атаку на українські позиції в районі Курахового Донецької області, використовуючи 46 одиниць техніки, що стало своєрідним рекордом для цього напрямку. А 19 вересня окупанти кинули в бій ще більше бронетехніки — 52 одиниці, проте обидві атаки повністю провалилися, оскільки українські бійці зустріли їх шквальним вогнем, знищивши більшу частину бронемашин. Про ці бойові епізоди розповіли оглядачі Forbes.

Українська 46-а аеромобільна бригада успішно відбила атаки, застосовуючи безпілотники з термітними боєприпасами, артилерію, танки та піхоту. У результаті було знищено або пошкоджено 44 з 98 російських машин, а втрати серед особового складу російської армії тільки під час другої атаки становили 72 людини.

На каналі Special Kherson Cat у мережі X було опубліковано відео бойової роботи українських підрозділів. Автори поста уточнили, що бійці Сил оборони 12 вересня знищили 15 бойових машин, з них 9 БМП, 2 танки, 2 БТР і 2 мотоцикли, а також вивели з ладу 11 БМП.

Стратегічне значення та уповільнення наступу

Видання зазначає, що основна мета російських атак на цьому напрямку — захоплення опорного пункту ЗСУ в Покровську, який розташований за 32 кілометри на північний захід від Курахового. Попри минулі успіхи в просуванні на цьому напрямку, російські війська зупинилися всього за 10 кілометрів від Покровська і не змогли продовжити наступ.

За оцінкою Центру оборонних стратегій (CDS), сповільнення російського наступу пов'язане з нестачею ресурсів для одночасного ведення наступальних операцій на кількох фронтах, що також спостерігається в районі Запоріжжя і на українському виступі в Курській області Росії.

Але ситуація ускладнюється і для української сторони. Київ змушений розподіляти сили між обороною на сході та півдні та власним наступом у Курській області. Попри прибуття нових бригад української Національної гвардії, проблема нестачі сучасної бронетехніки для низки підрозділів залишається актуальною.

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Нагадаємо, 16 вересня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CNN повідомив, що обсяг військової допомоги, обіцяної західними партнерами, не дає змоги повністю укомплектувати навіть малу частину нових бригад. При цьому Україні необхідно сформувати й укомплектувати 14 бригад.