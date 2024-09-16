Військової допомоги західних союзників не вистачило і на чотири бригади ЗСУ, — Зеленський (відео)

Україні необхідно сформувати й укомплектувати 14 бригад, зазначив глава держави. Однак організувати великі та стабільні постачання озброєнь поки що не вдалося.

Related video

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обсяг військової допомоги, обіцяної західними партнерами, не дозволяє повністю укомплектувати навіть малу частину нових бригад. Наразі західним обладнанням не вдалося оснастити навіть чотири українські бригади. Про це глава держави повідомив в інтерв'ю Фаріду Закарії на CNN.

Володимир Зеленський про постачання західного обладнання Україні (дивитися з 00:38)

Зеленський зазначив, що постачання необхідного озброєння від західних союзників іде надто повільно — це серйозно гальмує процес посилення Сил оборони України та призводить до втрат.

"Не важливо скільки бригад стоїть на одному напрямку, якщо половина з них не оснащена. Так ви просто втрачаєте людей, тому що вони не забезпечені бронетехнікою та іншим. У них немає артилерії та снарядів. Поки росіяни використовують 12 снарядів, ми використовуємо один", — сказав Зеленський.

За його словами, причина нестачі військового обладнання полягає в постачаннях, які здійснюються досить повільно. Крім того, військової допомоги потребують 14 бригад Сил оборони, але поки що вони не отримали належного оснащення.

"Ми маємо сформувати 14 нових бригад, але досі не укомплектували навіть чотири з них", — наголосив Зеленський, додавши, що у зв'язку з цим Україна змушена активно розвивати внутрішнє виробництво, зокрема, дронів, хоча обсягів поки недостатньо для задоволення потреб фронту.

Президент також зазначив, що протягом восьмимісячної затримки ухвалення нового пакета допомоги США, українські війська були змушені використовувати практично всі наявні резерви.

"Ми забрали все, що було на складах і в резервних бригадах, щоб підтримувати оборону", — додав президент.

Зазначивши важливість іноземної допомоги, Зеленський також заявив, що попри постійні переговори із західними партнерами, стабільно організувати великі постачання озброєнь досі не вдалося. Це перешкоджає посиленню бойових можливостей України в необхідному обсязі.

Важливо

Більшість українців проти обміну територій на мир через можливий держпереворот, — The WP

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський планує представити главі Білого дому США Джо Байдену свій план перемоги, який складається з чотирьох ключових пунктів. Український лідер уточнив, що буде ще один пункт, у якому йдеться про геополітичне місце України та її повоєнне облаштування.