Военной помощи западных союзников не хватило и на четыре бригады ВСУ, — Зеленский (видео)

Украине необходимо сформировать и укомплектовать 14 бригад, отметил глава государства. Однако организовать крупные и стабильные поставки вооружений пока не удалось.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объем военной помощи, обещанной западными партнерами, не позволяет полностью укомплектовать даже малую часть новых бригад. В настоящее время западным оборудованием не удалось оснастить даже четыре украинские бригады. Об этом глава государства сообщил в интервью Фариду Закарии на CNN.

Владимир Зеленский о поставках западного оборудования Украине (смотреть с 00:38)

Зеленский отметил, что поставки необходимого вооружения от западных союзников идут слишком медленно — это серьезно тормозит процесс усиления Сил обороны Украины и приводит к потерям.

"Не важно сколько бригад стоит на одном направлении, если половина из них не оснащена. Так вы просто теряете людей, потому что они не обеспечены бронетехникой и другим. У них нет артиллерии и снарядов. Пока россияне используют 12 снарядов, мы используем один", — сказал Зеленский.

По его словам, причина нехватки военного оборудования заключается в поставках, которые осуществляются весьма медленно. Кроме того, в военной помощи нуждаются 14 бригад Сил обороны, но пока они не получили должного оснащения.

"Мы должны сформировать 14 новых бригад, но до сих пор не укомплектовали даже четыре из них", — подчеркнул Зеленский, добавив, что в связи с этим Украина вынуждена активно развивать внутреннее производство, в частности, дронов, хотя объемов пока недостаточно для удовлетворения потребностей фронта.

Президент также отметил, что в течение восьмимесячной задержки принятия нового пакета помощи США, украинские войска были вынуждены использовать практически все имеющиеся резервы.

"Мы забрали все, что было на складах и в резервных бригадах, чтобы поддерживать оборону", — добавил президент.

Отметив важность иностранной помощи, Зеленский также заявил, что несмотря на постоянные переговоры с западными партнерами, стабильно организовать крупные поставки вооружений до сих пор не удалось. Это препятствует усилению боевых возможностей Украины в необходимом объеме.

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Напомним, президент Владимир Зеленский планирует представить главе Белого дома США Джо Байдену свой план победы, который состоит из четырех ключевых пунктов. Украинский лидер уточнил, что будет еще один пункт, в котором говорится о геополитическом месте Украины и ее послевоенном обустройстве.