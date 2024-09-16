По мнению главы военной администрации Авдеевки Виталия Барабаша, отказаться от Донбасса будет "глупой ошибкой" урезонить Москву, в которую он не верит. Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл условия для проведения референдума по территориям нашей страны.

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Любая сделка "земля в обмен на мир" приведет к государственному перевороту. Такую идею будут продвигать те, кто сидит в мирных городах, пишет The Washington Post со ссылкой на украинского военного медика, который находится на Покровском направлении.

"Произойдет государственный переворот, потому что эту идею будут продвигать те, кто сидит в мирных городах. ... Никто здесь не поддержит ее — эта земля теперь полита нашей кровью", — отметила 23-летняя медик Вероника, которая была вынуждена бежать из оккупированного Донецка в Славянск.

Издание отмечает, что такое соглашение, скорее всего, решит судьбу Донбасса. Однако согласно опросам украинцы не готовы к такому развитию событий. Особенно против этого военные, которые борются за эту землю последние 10 лет.

Так, глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш отметил, что подписание мирного соглашения с отказом от Донбасса было бы "глупой ошибкой" урезонить Москву. Он добавил, что не верит в такое развитие событий.

"Большинство людей надеются, что мы вернемся в Авдеевку. Они готовы жить в палатках и восстанавливать этот город", — отметил Виталий Барабаш.

Напомним, ранее глава ЦРУ Уильям Бернс предлагал Киеву рассмотреть возможность территориальных уступок ради мира, упоминалось о 20% площади Украины, а это примерно весь Донбасс. Однако тогда абсолютное большинство населения — 80% — считало такие уступки недопустимыми.

Напомним, 14 сентября немецкое издание Bild написало, что президент Владимир Зеленский во время визита в США может заявить о готовности согласиться на локальное прекращение огня на определенных участках фронта и таким образом временно заморозить ситуацию.

Впоследствии стало известно о намерениях украинского главы государства представить президенту США Джо Байдену свой план победы из четырех ключевых пунктов и одного дополнительного. Документом Владимир Зеленский планирует поделиться и с кандидатами на пост президента США — Дональдом Трампом и Камалой Харрис, а также с Конгрессом США, чтобы таким образом обеспечить прозрачность и поддержку международных партнеров.

Также стоит напомнить, что в конце июля президент Владимир Зеленский прокомментировал возможное дипломатическое урегулирование войны и назвал условия для проведения референдума по украинским территориям.