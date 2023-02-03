Украине начали поставлять танки после отказа от "мира в обмен на 20% территории", — СМИ

По данным швейцарско-немецкого издания NZZ, глава ЦРУ Уильям Бернс предлагал Украине мир в обмен на территориальные уступки, но такой план не поддержали даже в Кремле. Впоследствии со стороны Белого дома появилось опровержение якобы имевших место переговоров.

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Представители стран антипутинской коалиции могли предоставить Украине танки на фоне отказал и Киева, и Москвы от предложенного "мирного плана", предусматривающего прекращение боестолкновений в Украине в обмен на часть украинских территорий. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на источники в правительстве Германии.

По информации журналистов, в середине января президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу выяснить, готовы ли Украина и РФ к мирным переговорам.

Сообщается, что Байден не хотел, чтобы война в Украине затягивалась, и Бернс от его имени предложил Киеву рассмотреть возможность территориальных уступок ради мира, упоминалось о 20% площади Украины, а это примерно весь Донбасс.

Однако и Киев, и Москва предложенный план отвергли. Первые не хотели разделять территорию страны, вторые же считают, что в долгосрочной перспективе так или иначе выиграют войну и захватят больше земель.

Сообщается, что именно после неудавшейся попытки дипломатии глава Белого дома Джо Байден одобрил поставки боевых танков Abrams Украине, а Берлин, в свою очередь, разрешил передачу немецких танков Leopard 2 из третьих стран и анонсировал поставки тяжелой бронетехники со складов Бундесвера.

Однако впоследствии в США выступили с опровержением сообщений, опубликованных немецко-швейцарским изданием NZZ.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Шон Давит назвал эти сведения "неточными" и сказал, что в ЦРУ это могут подтвердить.

Ранее Фокус сообщал, что в январе директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посещал Украину, где провел беседу с президентом Владимиром Зеленским. Он предупредил, что со временем с получением помощи от США и других западных стран могут возникнуть сложности.

Напомним, что из-за неизбежного наступления российских войск в США считают, что украинским силам придется оставить Бахмут, сообщает Bloomberg.