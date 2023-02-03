"Наступление ВС РФ неизбежно": в США считают, что ВСУ придется выйти из Бахмута, — Bloomberg

Вывести свои подразделения из прифронтового города, как считают журналисты, Украине нужно не только ради сохранения личного состава, но и для подготовки весеннего контрнаступления на южном направлении.

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Новое масштабное наступление ВС РФ на Донбассе кажется неизбежным, даже если Украина весной сможет получить анонсированное союзниками тяжелое вооружение. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Высокопоставленные западные чиновники считают неизбежным масштабное наступление ВС РФ на Донбассе зимой или весной. Собеседники уверены, что ни одна из сторон конфликта не сможет добиться успеха в этой фазе войны. Чиновники также сомневаются, что Россия решится на новое сухопутное вторжение с территории Беларуси.

Отдельно Bloomberg делает предположение, что артиллерия, танки и ПВО, о поставках которых ранее заявили союзники, не помогут Силам обороны Украины в ближайшее время провести контрнаступление для освобождения своих территорий, поэтому полномасштабный конфликт будет длиться как минимум до конца 2023 года.

"Перспектива войны, которая затянется до 2024 года, может сыграть на руку России, если она сможет продолжать удерживать захваченные территории. Это может вынудить президента Владимира Зеленского принять участие в любых будущих переговорах. США советуют украинским войскам играть на время, чтобы дать возможность прибыть танкам и другому вооружению. Чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, возможно, придется вскоре вывести свои войска из Бахмута, что принесет России символическую победу. Отступление из Бахмута не окажет серьезного стратегического влияния на ход войны. ВСУ, скорее всего, создадут оборонительные линии очень близко к тому месту, где сейчас проходит линия фронта", — говорится в материале Bloomberg.

Журналисты предполагают, что в случае захвата Бахмута ВС РФ попытаются продвинуться в направлении Славянска и Краматорска. Однако российской армии в ближайшее время не удастся полностью захватить территорию Донецкой области, учитывая ее большие размеры.

Еще один высокопоставленный собеседник сделал предположение, что Силы обороны Украины весной или летом получат новые "возможности" в районе оккупированного Крыма, где нарушены военные поставки ВС РФ.

"Если Украине удастся к концу лета отвоевать территорию на юге в районе Мелитополя и разделить российские линии между Крымом и востоком страны — Киев заложит основу для трудных нескольких месяцев для Путина и его войск", — добавили журналисты в своем материале.

Напомним, что в конце декабря командование ВСУ допустило вывод украинских подразделений из Бахмута, если будет существовать угроза оперативного окружения личного состава.

Институт изучения войны ISW в своей сводке от 1 февраля сообщал о радикальном изменении ситуации в Бахмуте. Аналитики считают, что Россия начала использовать новую тактику наступления на этом участке фронта, дополняя штурмовые группы компетентными боевиками ЧВК "Вагнер" и оперативниками Главного разведуправления.