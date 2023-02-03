"Наступ ЗС РФ неминучий": у США вважають, що ЗСУ доведеться вийти з Бахмута, — Bloomberg

Вивести свої підрозділи з прифронтового міста, як вважають журналісти, Україні потрібно не лише задля збереження особового складу, а й для підготовки весняного контрнаступу на південному напрямку.

Related video

Новий масштабний наступ ЗС РФ на Донбасі здається неминучим, навіть якщо Україна навесні зможе отримати анонсоване союзниками важке озброєння. Про це йдеться у матеріалі агентства Bloomberg.

Високопоставлені західні чиновники вважають неминучим масштабний наступ ЗС РФ на Донбасі взимку чи навесні. Співрозмовники впевнені, що жодна зі сторін конфлікту не зможе досягти успіху в цій фазі війни. Чиновники також сумніваються, що Росія наважиться на нове сухопутне вторгнення з території Білорусі.

Окремо Bloomberg припускає, що артилерія, танки та ППО, про постачання яких раніше заявили союзники, не допоможуть Силам оборони України найближчим часом провести контрнаступ для звільнення своїх територій, тому повномасштабний конфлікт триватиме як мінімум до кінця 2023 року.

"Перспектива війни, яка затягнеться до 2024 року, може зіграти на руку Росії, якщо вона зможе продовжувати утримувати захоплені території. Це може змусити президента Володимира Зеленського взяти участь у будь-яких майбутніх переговорах. США радять українським військам грати на якийсь час, щоб дати можливість прибути танкам й іншому озброєнню, щоб зібрати ресурси для весняного наступу на півдні, Україні, можливо, доведеться незабаром вивести свої війська з Бахмута, що принесе Росії символічну перемогу. Відступ із Бахмута не чинитиме серйозного стратегічного впливу на хід війни. ЗСУ, швидше за все, створять оборонні лінії дуже близько до того місця, де зараз проходить лінія фронту", — йдеться у матеріалі Bloomberg.

Журналісти припускають, що в разі захоплення Бахмута ЗС РФ спробують просунутися у напрямку Слов'янська та Краматорська. Проте російській армії найближчим часом не вдасться повністю захопити територію Донецької області з огляду на її великі розміри.

Ще один високопоставлений співрозмовник припустив, що Сили оборони України навесні чи влітку отримають нові "можливості" в районі окупованого Криму, де порушено військові постачання ЗС РФ.

"Якщо Україні вдасться до кінця літа відвоювати територію на півдні в районі Мелітополя і розділити російські лінії між Кримом і сходом країни — Київ закладе основу для важких кількох місяців для Путіна та його військ", — додали журналісти у своєму матеріалі.

Нагадаємо, що наприкінці грудня командування ЗСУ допустило виведення українських підрозділів з Бахмута, якщо існуватиме загроза оперативного оточення особового складу.

Інститут вивчення війни ISW у своєму зведенні від 1 лютого повідомляв про радикальну зміну ситуації в Бахмуті. Аналітики вважають, що Росія почала використовувати нову тактику наступу на цій ділянці фронту, доповнюючи штурмові групи компетентними бойовиками ПВК "Вагнер" та оперативниками Головного розвідуправління.