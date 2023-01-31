Бої за Бахмут: ЗСУ розглядає виведення військ із міста, але оборона триває (відео)

Представник ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що траса у бік Бахмута противником не перекрита, тому українські бійці отримують спорядження, боєприпаси, їжу та необхідну амуніцію.

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Командування Збройних сил України розглядає питання щодо можливого виведення українських військ із Бахмута з урахуванням загальної обстановки. При цьому цей населений пункт усе ще залишається одним із головних напрямків удару супротивника. Про ситуацію в одній із найгарячіших точок на Східному фронті розповів під час телемарафону 31 січня представник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

Спікер ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку велися бойові дії біля населених пунктів Спірне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка. У процесі боїв ворог втратив 277 убитих, 258 людей отримали поранення.

"Бахмут продовжує бути одним із головних напрямків удару противника. Там він 197 разів завдавав ударів ствольної реактивної артилерії по наших позиціях. Відбулося 42 бойові зіткнення", — сказав Череватий.

За його словами, у зв'язку зі складною ситуацією українське військове командування уважно стежить за обстановкою і має різні варіанти дій залежно від кроків противника, які він здійснює.

Череватий також навів приклад оборони Лисичанська, де Сили оборони тривалий час знищували великі сили противника, через що його стрімке просування зупинилося, а через деякий час ЗСУ провели контрнаступ у бік Лимана, звільнивши Харківську область.

"Виведення не може просто так відбуватися. Командування має різні варіанти дій і стежить за ворогом. На кожну його дію — у нас є протидія", — заявив Череватий.

Ведуча телемарафону поставила питання про трасу в бік Бахмута, до якої окупанти намагаються прорватися, щоб перерізати постачання українським захисникам. Але спікер ЗСУ наголосив, що траса на Бахмут із заходу не перекрита, що дозволяє нашим бійцям доставляти все необхідне — спорядження, боєприпаси, їжу й інше.

[ + – ] Сергій Череватий розповів про ситуацію біля Бахмута (дивитися з 00:13)

Нагадаємо, начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін 31 січня повідомив, що ЗСУ мають інформацію про перекидання в Запорізьку область підрозділів ПВК "Вагнер". За його словами, у такий спосіб противник намагається активізувати наступальні дії на цьому напрямі.

За інформацією генштабу ЗСУ від 30 січня, підрозділи українських збройних сил знищили окрему розвідувальну роту ЗС РФ, які брали участь у бойових діях біля населеного пункту Вугледар Донецької області.