ЗСУ повністю знищили розвідувальну роту морської піхоти РФ на Донбасі, — Генштаб

В українському командуванні розповіли, що окупанти зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ брали участь у бойових діях у районі Вугледара. У листопаді вони "отримували по зубах" під Павлівкою.

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За даними української розвідки, серед російських військових циркулює інформація про те, що Збройні Сили України ліквідували окрему розвідувальну роту ЗС РФ. Про це розповіли у Генштабі 30 січня.

В українському командуванні повідомили, що йдеться про повне знищення сил і засобів російських розвідників, доданих до 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії. Окупанти із цього формування брали участь у бойових діях у напрямку Вугледара Донецької області.

У Генштабі заявили, що у листопаді 2022 року 155-а бригада морської піхоти вже "отримувала по зубах" під Павлівкою, яка знаходиться недалеко від Вугледара. Тому не дивно, що вони зазнали великих втрат у тій же місцевості.

"Українські підрозділи, які захищають рубежі в районі Вугледара, нещодавно "привітно" зустріли окупантів і перетворили на справжнє пекло їхнє тимчасове перебування на нашій землі. Протягом усього кількох днів російські окупаційні сили зазнали дуже важких втрат", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 29 січня у ВМС ЗСУ розповіли, що українські морпіхи спільно з артилеристами завдали вогневої поразки щодо російських військ. Внаслідок чого ліквідували групу військових, знищили військову техніку та склад із боєприпасами.

28 січня українські прикордонники показали, як підірвали та "відправили на орбіту" склад БК російських військ. Від детонації боєприпасів у повітря злетів автомобіль, який транспортував вантаж.