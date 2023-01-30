ВСУ полностью уничтожили разведывательную роту морской пехоты РФ на Донбассе, — Генштаб

В украинском командовании рассказали, что оккупанты из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ принимали участие в боевых действиях в районе Угледара. В ноябре они "получали по зубах" под Павловкой.

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По данным украинской разведки, среди российских военных циркулирует информация о том, что Вооруженные силы Украины ликвидировали отдельную разведывательную роту ВС РФ. Об этом рассказали в Генштабе 30 января.

В украинском командовании сообщили, что речь идет о полном уничтожении сил и средств российских разведчиков, приданных к 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота России. Оккупанты из этого формирования принимали участие в боевых действиях в направлении Угледара Донецкой области.

В Генштабе заявили, что в ноябре 2022 года 155-я бригада морской пехоты уже "получала по зубах" под Павловкой, которая находится недалеко от Угледара. Поэтому не удивительно, что они понесли большие потери в той же местности.

"Украинские подразделения, которые защищают рубежи в районе Угледара, недавно "радушно" встретили оккупантов и превратили в настоящий ад их временное пребывание на нашей земле. В течение всего нескольких дней российские оккупационные силы понесли очень тяжелые потери", — сказано в сообщении.

Напомним, 29 января в ВМС ВСУ рассказали, что украинские морпехи совместно с артиллеристами нанесли огневое поражение по российским войскам. В результате чего ликвидировали группу военных, уничтожили военную технику и склад с боеприпасами.

28 января украинские пограничники показали, как подорвали и "отправили на орбиту" склад БК российских войск. От детонации боеприпасов в воздух взлетел автомобиль, который транспортировал груз.