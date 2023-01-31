ЗС РФ перекидають найманців ПВК "Вагнер" на лінію фронту в Запорізькій області, — речник ЗСУ

За словами Євгенія Єріна, противник намагатиметься активізувати наступальні дії, використовуючи найманців під Запоріжжям, але Сили оборони до цього готуються.

Related video

Збройні сили РФ готуються перекинути підрозділи ПВК "Вагнер" на Запорізький напрямок. І хоча окупанти поки не роблять спроб провести масштабний наступ, відомо — там, де з'являються "вагнерівці", слід очікувати на активізацію. Про це 31 січня під час телемарафону розповів начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Євгеній Єрін.

"З боку противника спроб атакувати й наступати якимись великими групами немає. Спостерігаються певні дії розвідки, але до бойових сутичок справа не дійшла", — сказав Єрін.

За його словами, з'являються перші ознаки перекидання найманців ПВК "Вагнер" під Запоріжжя, тому наразі ця інформація уточнюється. Однак Сили оборони відповідно готуються до цього.

"Є певна інформація, яка наразі уточнюється, про прибуття російських найманців із приватної військової компанії на цей напрямок. Як ми знаємо, там, де з'являється "Вагнер", там іде певна активізація. Тому ми теж до цього готуємося, вживаємо всіх необхідних заходів", — наголосив Єрін.

Також представник пресцентру додав, що спроби противника кинути в наступ великі сили на Донбасі призводять до того, що в нього не вистачає ресурсів для масштабного наступу на півдні України.

"Але ми знаємо, що (вороже) угруповання вже частково посилено, і ймовірність додаткового посилення, яке дасть перейти до активніших дій, також існує", — зазначив Єрін.

Нагадаємо, 30 січня в Telegram Євгенія Пригожина з'явився російський пропагандистський ролик, у якому військовослужбовців США закликають вступити до лав ПВК "Вагнер". Голос за кадром запропонував американцям боротися зі злом у вигляді "купки сімей, що уявили себе земними богами" та повернути Америці колишню велич.

За інформацією журналістів Financial Times, співер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що ув'язнених, завербованих Євгенієм Пригожиним у "ПВК Вагнера" для ведення війни в Україні, помилував президент РФ Володимир Путін. За словами прессекретаря, зі злочинців було знято всі звинувачення "в суворій відповідності до російського законодавства".