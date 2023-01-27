За "героїзм": у Кремлі визнали, що Путін особисто помилував зеків із "ПВК Вагнера"

За словами Дмитра Пєскова, колишні в'язні отримали прощення у "суворій відповідності" із законодавством Росії.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що ув'язнених, завербованих Євгеном Пригожиним у "ПВК Вагнера" для ведення війни в Україні, помилували президент Російської Федерації Володимир Путін. Про це пише Financial Times.

Пєсков заявив, що зі злочинців зняли всі звинувачення "в суворій відповідності до російського законодавства". Прессекретар російського уряду також похвалив одного з ексв'язнів за "героїзм" на фронті.

Зазначається, що Володимир Путін є єдиною людиною в РФ, до повноважень яких входить помилування засуджених громадян. Спікер Кремля додав, що деякі укази видаються з позначкою "засекречено".

Дмитро Пєсков також прокоментував американські санкції стосовно "ПВК Вагнера", назвавши це рішення "необґрунтованим" і звинувативши Сполучені Штати в "демонізації" військового угруповання.

Нагадаємо, що в Мінфіні США визнали найманців із "групи Вагнера" членами транснаціональної злочинної організації та констатували скоєння тяжких злочинів. У зв'язку з цим було введено обмеження проти пов'язаних із "вагенрівцями" фізичних осіб і організацій.

Раніше Фокус також писав про те, що, на думку аналітиків, Євгеній Пригожин навмисно зробив помилування колишніх ув'язнених із "ПВК Вагнера" публічним, щоб підвищити свій рівень політичного впливу в Російській Федерації.

Ще ми повідомляли про те, що, за даними військової розвідки Міністерства оборони Великобританії від 20 січня, кількість бійців "Групи Вагнера", задіяних у бойових діях на території України, може сягати 50 тисяч осіб.

За словами голови російського фонду "Русь сидяча" Ольги Романової, із можливих 50 тисяч "вагнерівців" в Україні воюють близько 10 тисяч. Глава організації також зазначила, що багато дезертирів із "групи Вагнера" вважаються в Євгенія Пригожина загиблими.