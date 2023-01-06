Присвоїв повноваження Путіна: в ISW пояснили, навіщо Пригожин публічно помилував зеків

Аналітики зазначають, що в засновника "групи Вагнера" немає законних повноважень для ухвалення рішення про амністію засуджених.

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Засновник російського військового угрупування "група Вагнера" Євген Пригожин намагається підняти свій рівень політичного впливу в Російській Федерації. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті від 5 січня.

У публікації вказали на те, що Пригожин публічно заявив про помилування російських в'язнів, які пів року відвоювали в Україні в лавах "групи Вагнера". Водночас бізнесмен не має необхідних для цієї процедури повноважень.

Пресслужба Кремля не надала жодних підтверджень тому, що документи, видані Пригожиним злочинцям, справді знімають із них усі звинувачення.

Згідно з російським законодавством, право на помилування ув'язнених є лише в президента РФ. Регіональні комісії з помилування або приватні особи можуть звернутися до глави держави з клопотанням щодо того чи іншого ув'язненого.

"Не виключено, що Пригожин подавав прохання про помилування колишніх в'язнів від їхнього імені. Не виключено також, що Пригожин стверджує, що колишні в'язні отримали помилування, тоді як насправді російський суд міг видати їм "звільнення від покарання", — вважають в ISW.

Експерти стверджують, що Євген Пригожин намагається показати громадськості, що він має достатньо впливу в Росії для оголошення амністії вагнерівцям. Передбачається, що бізнесмен розраховує підняти свій авторитет серед російської аудиторії.

"Він ризикує здатися тим, хто присвоює повноваження, які насправді має тільки Путін", — ідеться у звіті.

Публічне помилування бійців "групи Вагнера" може бути показане Пригожиним напередодні набору нових в'язнів. За даними російських ЗМІ, за 2 місяці в Україні загинуло близько 500 вагнерівців із колишніх зеків.

Нагадаємо, що 3 січня Євген Пригожин зізнався російським журналістам, що просування російських найманців у Бахмуті відбувається повільно та важко. За його словами, українські військові створили у місті "п'ятсот ліній оборони".

Фокус також повідомляв, що, за даними ISW від 3 січня, засновник "групи Вагенра" спробує зробити Міністерство оборони РФ винним за військові провали його бійців у районі Бахмута.