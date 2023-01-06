Присвоил полномочия Путина: в ISW объяснили, зачем Пригожин публично помиловал зэков

Аналитики отмечают, что у основателя "группы Вагнера" нет законных полномочий для принятия решения об амнистии осужденных.

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Основатель российской военной группировки "группа Вагнера" Евгений Пригожин пытается поднять свой уровень политического влияния в Российской Федерации. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете от 5 января.

В публикации указали на то, что Пригожин публично заявил о помиловании российских заключенных, полгода отвоевавших в Украине в рядах "группы Вагнера". При этом бизнесмен не обладает необходимыми для данной процедуры полномочиями.

Пресс-служба Кремля не предоставила никаких подтверждений тому, что документы, выданные Пригожиным преступникам, действительно снимают с них все обвинения.

Согласно российскому законодательству, право на помилование заключенных есть только у президента РФ. Региональные комиссии по помилованию или частные лица могут обратиться к главе государства с ходатайством относительно того или иного заключенного.

"Не исключено, что Пригожин подавал прошения о помиловании бывших узников от их имени. Не исключено также, что Пригожин утверждает, что бывшие заключенные получили помилование, тогда как на самом деле российский суд мог выдать им "освобождение от наказания", — считают в ISW.

Эксперты утверждают, что Евгений Пригожин пытается показать общественности, что он имеет достаточно влияния в России для оглашения амнистии вагнеровцам. Предполагается, что бизнесмен рассчитывает поднять свой авторитет среди провоенной российской аудитории.

"Он рискует показаться тем, кто присваивает себе полномочия, которыми на самом деле обладает только Путин", — говорится в отчете.

Публичное помилование бойцов "группы Вагнера" может быть также показано Пригожиным в преддверьи набора новых заключенных. По данным российских СМИ, за 2 месяца в Украине погибло около 500 вагнеровцев из числа бывших зэков.

Напомним, что 3 января Евгений Пригожин признался россиийским журналистам, что продвижение российских наемников в Бахмуте проходит медленно и с трудом. По его словам, украинские военные создали в городе "пятьсот линий обороны".

Фокус также сообщал, что по данным ISW от 3 января, основатель "группы Вагенра" попытается сделать Министерство обороны РФ виновным за военные провалы его бойцов в районе Бахмута.