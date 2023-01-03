"До 500 линий обороны": Пригожин объяснил, почему "группа Вагнера" не может взять Бахмут (видео)

По словам главы российских наемников, украинский город превратился в крепость в каждом доме. Боевики жалуются на нехватку бронетехники, подкреплений и снарядов для "уверенного продвижения".

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Украинские военные создали "пятьсот линий обороны" в Бахмуте Донецкой области, поэтому российским захватчикам очень тяжело воевать. Об этом сказали 3 января агентству "РИА Новости" основатель российской "группировки Вагнера" Евгений Пригожин и его боевики.

"И главный вопрос у всех — когда возьмете Артемовск (Бахмут). Это — крепость в каждом доме. Поэтому за каждый дом ребята бодаются. Иногда не один день, а неделями. Один дом взяли, потом второй, третий…", — рассказал Пригожин.

По его словам, за каждым домом стоит новая линия обороны.

"В Артемовске таких линий обороны 500. Каждые 10 метров — рубеж обороны", — прокомментировал лидер наемников.

Один из боевиков во время видеообращения пожаловался о нехватке бронетехники, боевого подкрепления и снарядов калибра 100 мм для "уверенного продвижения" по Бахмуту.

Российское наступление под Бахмутом захлебнулось

По сведениям разведки Министерства обороны Великобритании от 3 января, захватчики вынужденно снизили активность в районе Бахмута из-за хорошего подкрепления для ВСУ.

ВС РФ и наемники "Вагнера" сейчас не смогут захватить Бахмут, несмотря на частые пехотные атаки вокруг города. Многие из наступательных операций плохо поддерживаются, а последние 10 дней украинское командование выделило значительные силы для подкрепления, отметили разведчики.

Напомним, что по данным Восточной группировки ВСУ российские войска за 2 января обстреляли район Бахмута 224 раза. В тот день ВС РФ потеряли 213 человек убитыми и 87 ранеными.

Один из украинских военных 2 января заявил, что все массовые атаки оккупантов под Бахмутом удалось отбить. По его словам, российские войска "лезли как тараканы".