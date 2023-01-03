"До 500 ліній оборони": Пригожин пояснив, чому "група Вагнера" не може взяти Бахмут (відео)

За словами голови російських найманців, українське місто перетворилося на фортецю у кожному будинку. Бойовики скаржаться на нестачу бронетехніки, підкріплень та снарядів для "впевненого просування".

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Українські військові створили "п'ятсот ліній оборони" у Бахмуті Донецької області, тож російським загарбникам дуже важко воювати. Про це сказали 3 січня агентству "РИА Новости" засновник російського "угруповання Вагнера" Євген Пригожин та його бойовики.

"І головне питання у всіх — коли візьмете Артемівськ (Бахмут). Це — фортеця в кожній хаті. Тому за кожну хату хлопці боряться. Іноді не один день, а тижнями. Одну хату взяли, потім другу, третю…", — розповів Пригожин. .

За його словами, за кожним будинком стоїть нова лінія оборони.

"В Артемівську таких ліній оборони 500. Кожні 10 метрів — межа оборони", — прокоментував лідер найманців.

Один із бойовиків під час відеозвернення поскаржився про брак бронетехніки, бойового підкріплення та снарядів калібру 100 мм для "впевненого просування" Бахмутом.

Російський наступ під Бахмутом захлинувся

За даними розвідки Міністерства оборони Великобританії від 3 січня, загарбники вимушено знизили активність у районі Бахмута через хороше підкріплення для ЗСУ.

ЗС РФ та найманці "Вагнера" зараз не зможуть захопити Бахмут, незважаючи на часті піхотні атаки навколо міста. Чимало з наступальних операцій погано підтримуються, а останні 10 днів українське командування виділило значні сили для підкріплення, зазначили розвідники.

Нагадаємо, що за даними Східного угруповання ЗСУ російські війська за 2 січня обстріляли район Бахмута 224 рази. Того дня ЗС РФ втратили 213 людей убитими та 87 пораненими.

Один із українських військових 2 січня заявив, що всі масові атаки окупантів під Бахмутом вдалося відбити. За його словами, російські війська "лізли як таргани".