Росіяни 224 рази за день обстріляли Бахмут, — Східне угруповання ЗСУ (фото)

За словами спікера Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, за добу сталося 34 бойові зіткнення. ЗС РФ втратили 213 людей убитими та 87 пораненими.

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Російські війська продовжують зосереджувати свою активність у районі міста Бахмут Донецької області. Протягом дня окупаційні війська обстріляли цей район фронту 224 рази. Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі "Еспресо".

За його словами, для ворога у пріоритеті залишається наступ на Бахмутському напрямі: саме місто та сусідні населені пункти. Російські війська також намагаються покращити своє тактичне становище на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямах.

"За добу ворог здійснив 224 обстріли різними системами артилерії та танками, сталося 34 бойові зіткнення, — пояснив Череватий. — Ворог втратив 213 людей убитими та 87 пораненими".

[ + – ] Українські військові у Донецькій області

За словами представника ЗСУ, на сході ЗС РФ щодня втрачають значні активи — пально-мастильні, артилерійські склади, техніку та військових.

[ + – ] Українські військові у Донецькій області

Череватий пояснив, що ворог зараз використовує 20 тисяч снарядів щодня на невеликих ділянках фронту, таких як район Бахмута чи Авдіївки. Росіяни не розраховували на затяжну війну і витрати боєприпасів, які можна порівняти з Другою світовою.

[ + – ] Українські військові у Донецькій області

Нагадаємо, що генштаб підтвердив удар ЗСУ по базі ЗС РФ у Макіївці. Знищено техніку та особовий склад окупаційних військ.

Раніше Фокус повідомляв, що в Маріуполі росіяни та буряти влаштували п'яну перестрілку. Радник міського голови міста Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти влаштували в Маріуполі гонитву з використанням стрілецької зброї.