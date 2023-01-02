"Минусуют друг друга": в Мариуполе русские и буряты устроили между собой пьяную перестрелку

По информации советника городского главы города Петра Андрющенко, российские оккупанты также устроили в Мариуполе погоню с применением стрелкового оружия.

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В понедельник, 2 января, в оккупированном Мариуполе буряты и русские оккупанты начали стрелять друг в друга, в результате чего застрелили одного из русских. Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале.

Известно, что инцидент произошел в Кальмиусском районе города.

По словам Андрющенко, обе стороны конфликта были нетрезвыми после того, как отмечали Новый год. Буряты применили оружие и один из них убил русского военного.

"Теперь глобальная стрельба из стрелкового оружия, куча бурят пытается бежать кто куда. Их преследует куча россиян в форме", — написал советник городского главы Мариуполя.

Он также заметил, что в результате таких "разборок" между российскими оккупантами страдают мирные жители города. Так как они могут стать случайными жертвами перестрелки захватчиков.

Впрочем, Андрющенко добавил, что, несмотря на все, "хорошо, когда (оккупанты, — ред.) минусуют сами себя".

Заметим, информации об перестрелке в Мариуполе пока нет ни на сайте МВД РФ, ни на сайте так называемого МВД "ДНР".

Напомним, 17 июня 2022 года российские военнослужащие устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ в оккупированном Херсоне в одном из местных кафе. В результате инцидента трое из них были убиты и еще двое ранены. Один сотрудник ФСБ, чью личность не установили, скрылся с места происшествия.

Фокус также писал о том, что в конце ноября 2022 года 12 российских мобилизованных устроили пьяную перестрелку в кафе Мелитополя. Конфликт между оккупантами возник в мелитопольском заведении "Джокер". На фоне употребления алкоголя словесная перепалка быстро превратилась в огнестрельную.