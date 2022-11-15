12 российских мобилизованных устроили пьяную перестрелку в кафе Мелитополя, — росСМИ

Конфликт между оккупантами возник в мелитопольском заведении "Джокер". На фоне употребления алкоголя словесная перепалка быстро превратилась в огнестрельную.

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Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области российские мобилизованные устроили перестрелку в местном кафе. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщило российское издание Baza.

По данным авторов публикации, инцидент произошел на прошлой неделе, в пятницу, 11 ноября. Российские мобилизованные отдыхали в мелитопольском кафе "Джокер". Оккупанты распивали алкогольные напитки и через некоторое время между ними завязалась словесная перепалка, за которой последовали выстрелы.

"Кто-то из мобилизованных начал стрелять, один человек получил ранение в плечо", — пишет телеграм-канал.

На место происшествия в тот вечер выехала российская военная полиция и задержала 12 человек. Среди них оказались семеро рядовых, двое младших сержантов, ефрейтор, капитан и лейтенант. Участников перестрелки доставили в комнату для временно задержанных военной полиции.

Напомним, этим летом, когда Херсон находился под российской оккупацией, в городе произошла перестрелка между сотрудниками ФСБ РФ и бойцами Вооруженных сил РФ. На месте погибли двое ФСБшников и один контрактник ВС РФ, остальных пришлось срочно госпитализировать.

Также мы писали о том, как недавно мобилизованные россияне из Чувашии устроили масштабный бунт из-за того, что не получили обещанные президентом РФ Владимиром Путиным денежные выплаты. На территорию учебного центра, где проходила акция, "для успокоения протестующих" тогда направили бойцов Росгвардии и ОМОНа.