Мобилизованные россияне устроили бунт из-за невыплаты обещанных Путиным денег, — росСМИ

На территорию учебного центра, где проходила акция, направили бойцов Росгвардии и спецназа для "успокоения солдат".

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Мобилизованные граждане из Чувашии устроили масштабную акцию протеста из-за того, что не получили обещанные президентом РФ Владимиром Путиным денежные выплаты. Об этом пишет издание "Медуза", ссылаясь на обращение призывников, которое было опубликовано правозащитным проектом Gulagu.net и Telegram-каналом "Сердитая Чувашия".

По данным журналистов, около 100 мобилизованных граждан Чувашии устроили масштабную акцию протеста в Ульяновской области.

Мужчины протестовали из-за того, что не получили обещанные президентом Владимиром Путиным денежные выплаты. Во время акции мобилизованные утверждали, что "идут на верную смерть" и рискуют собственной жизнью, но государство отказывается выдавать им деньги.

"Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки? Государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал президент Владимир Путин. Мы отказываемся от участия в "СВО" и будем добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом РФ", — заявили мобилизованные, выступая на акции протеста в Ульяновской области.

Помимо этого, как рассказывали мужчины, им не выплатили единоразовую помощь в размере 300 тысяч гривен, которую обещали в военкоматах.

Telegram-канал "Сердитая Чувашия", в свою очередь, сообщает, что на территорию учебного центра, где проходила акция, "для успокоения протестующих" направили бойцов Росгвардии и ОМОНа.

[ + – ] Мобилизованные россияне устроили бунт из-за невыплаты обещанных Путиным денег

Отметим, что 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным о завершении частичной мобилизации, в ходе которой в ряды российских войск призвали 300 тысяч человек.

Также сообщалось, что на территории Чечни продолжается частичная мобилизация, несмотря на заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.