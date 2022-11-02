Мобілізовані росіяни влаштували бунт через невиплату обіцяних Путіним грошей, — росСМИ

На територію навчального центру, де проходила акція, направили бійців Росгвардії та спецназу для "заспокоєння солдатів".

Related video

Мобілізовані громадяни з Чувашії влаштували масштабну акцію протесту через те, що не отримали обіцяні президентом РФ Володимиром Путіним грошові виплати. Про це пише видання "Медуза", посилаючись на звернення призовників, яке було опубліковано правозахисним проектом Gulagu.net та Telegram-каналом "Сердитая Чувашия".

За даними журналістів, близько 100 мобілізованих громадян Чувашії влаштували масштабну акцію протесту в Ульяновській області.

Чоловіки протестували через те, що не отримали обіцяні президентом Володимиром Путіним грошові виплати. Під час акції мобілізовані стверджували, що "йдуть на вірну смерть" та ризикують власним життям, але держава відмовляється видавати їм гроші.

"Заради чого тоді нам йти воювати за цю державу, залишивши свої сім'ї без підтримки? Держава відмовляється виплатити нам кошти у розмірі 195 тисяч рублів, які нам обіцяв президент Володимир Путін. Ми відмовляємося від участі у "СВО" і добиватимемося справедливості, доки нам не виплатять кошти, обіцяні нашим урядом на чолі з президентом РФ", — заявили мобілізовані, виступаючи на акції протесту в Ульяновській області.

Крім того, як розповідали чоловіки, їм не виплатили одноразову допомогу у розмірі 300 тисяч гривень, яку обіцяли у військкоматах.

Telegram-канал "Сердитая Чувашия", за свого боку, повідомляє, що на територію навчального центру, де проходила акція, "для заспокоєння протестувальників" направили бійців Росгвардії та ОМОНу.

[ + – ] Мобілізовані росіяни влаштували бунт через невиплату обіцяних Путіним грошей

Зазначимо, що 28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу прозвітував перед президентом Володимиром Путіним про завершення часткової мобілізації, під час якої до лав російських військ призвали 300 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що на території Чечні триває часткова мобілізація, незважаючи на заяву глави Міноборони РФ Сергія Шойгу.