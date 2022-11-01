"Відвезуть, і родичі не знатимуть": Рамзан Кадиров заговорив про мобілізацію в Чечні

Кадиров попередив чеченців, що вони можуть потрапити до "якогось" батальйону і тоді родичі не знатимуть, куди взагалі подівся "боєць".

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Глава Чеченської Республіки у РФ заявив, що у його "суб'єкті федерації" продовжаться мобілізаційні підприємства. Про це він сказав під час зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР "Ахмат", пише Кавказ Реалії.

Повідомляється, що Кадиров згадав про те, що чеченцям почнуть роздавати повістки.

"Якщо він [військовослужбовець, ред.] вже буде числитися в якомусь полку або батальйоні, то йому не доведеться йти в армію, він буде серед своїх, чеченців. Інакше тебе кудись відвезуть, в якусь дивізію, бригаду, а родичі не знатимуть, де ти перебуваєш", — заявив голова Чечні.

Раніше Кадиров у себе в Telegram повідомляв про те, що з аеропорту міста Грозний багато росіян вирушають на війну в Україну.

"Вони, як і колишні групи, вирушили до зони проведення СВО", — написав Кадиров.

За його словами, добровольці перебувають із різних регіонів Росії. У своєму повідомленні окупант нагадав, що в Україні правлять нацисти та сатаністи.

Раніше Фокус повідомляв, що Кадиров підтвердив влучний удар ЗСУ по своїх бійцях. На початку тижня українські військові завдали ракетного удару по базі кадировців, які розташувалися у школі.

Ще нагадаємо, що Кадиров закликав "стерти з землі" українські міста. Глава Чечні заявив, що йому соромно за кавказців, які не стоять у чергах до військкомату, проте запевнив, що РФ "обов'язково переможе за допомогою Всевишнього".

Також повідомлялося, що Кадиров заявив, що його троє неповнолітніх дітей воювали в Україні. Найстаршому синові голови Чечні 16 років. Підлітки та їхній наставник вели вогонь з окопу — один стріляв із гранатомета, інший — із кулемета.