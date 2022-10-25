"Війна вже йде на території РФ": Кадиров закликав "стерти із землі" українські міста

Глава Чечні заявив, що йому соромно за кавказців, які не стоять у чергах до військкомату, проте запевнив, що РФ "обов'язково переможе за допомогою всевишнього".

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Президент Чеченської республіки Рамзан Кадиров звинуватив Україну в обстрілах території Росії та заявив, що держава-агресор "слабко на них відповідає". Політик закликав "стерти" українські міста, оскільки, за його словами, війна перенеслася на територію Росії. Відповідне аудіоповідомлення у своєму телеграм-каналі чеченський лідер опублікував уночі у вівторок, 25 жовтня.

"Раніше ми говорили, що ми проводимо спеціальну військову операцію на території України, але вже війна йде на нашій території. Я дуже незадоволений цим. Ми, по-моєму, слабко відповідаємо. Якщо прилетів снаряд у нашу сторону, у наш регіон — треба стерти міста із землі, щоб було видно далекий горизонт", — сказав Кадиров.

Глава Чечні також заявив, що "більшого, найгіршого вже не буде" і тому Росії необхідно діяти максимально агресивно.

"Я дивуюся, коли політики кажуть, турбуються про щось. Про що ми повинні турбуватися? Вже понад 10 років йде проти нас холодна економічна війна. Тепер намагаються всіляко знищити Росію, щоб ми стали рабами шайтанів сатанізму", — додав президент Чечні.

Крім цього, Кадиров висловив невдоволення представниками народів Кавказу, які все ще не записалися добровольцями на війну проти України.

"Уже йде війна, а не спецоперація. Війна йде на території Росії. Спецоперація вже йде на нашій території. Я закликаю всіх чоловіків, жінок — чому немає черг? Кавказці, я вас взагалі не розумію. Ви взагалі мали бути першими... Ми ж завжди хотіли воювати проти цього сатанізму. Мені просто соромно за нас. Я думав, що якщо така війна буде, то ми всі разом битимемося до кінця…" — зазначив лідер Чеченської республіки.

Проте Кадиров висловив упевненість, що Росія "обов'язково переможе за допомогою всевишнього".

Нагадаємо, 21 жовтня у Бєлгороді загорілося промислове підприємство внаслідок прямого влучання снаряду. Після цього місцеві жителі повідомляли про те, що в російському Шебекіно зникло світло.

Раніше Кадиров повідомив про участь трьох його неповнолітніх синів у війні проти України.