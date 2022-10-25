"Война уже идет на территории РФ": Кадыров призвал "стереть с земли" украинские города

Глава Чечни заявил, что ему стыдно за кавказцев, которые не стоят в очередях в военкомат, однако заверил, что РФ "обязательно победит с помощью всевышнего".

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Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров обвинил Украину в обстрелах территории России и заявил, что государство-агрессор "слабо на них отвечает". Политик призвал "стереть" украинские города, так как, по его словам, война перенеслась на территорию России. Соответствующее аудиосообщение в своем телеграм-канале чеченский лидер опубликовал ночью во вторник, 25 октября.

"Раньше мы говорили, что мы проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории. Я очень недоволен этим. Мы по-моему слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион — надо стереть города с земли, чтобы было видно дальний горизонт", — сказал Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что "большего, худшего уже не будет" и поэтому России необходимо действовать максимально агрессивно.

"Я удивляюсь, когда политики говорят, беспокоятся о чем-то. О чем мы должны беспокоиться? Уже больше 10 лет идет против нас холодная экономическая война. Теперь стараются всячески уничтожить Россию, чтобы мы стали рабами шайтанов сатанизма", — добавил президент Чечни.

Помимо этого Кадыров выразил недовольство представителями народов Кавказа, которые все еще не записались добровольцами на войну против Украины.

"Уже идет война, а не спецоперация. Война идет на территории России. Спецоперация уже идет на нашей территории. Я призываю всех мужчин, женщин — почему нет очередей? Кавказцы, я вас вообще не понимаю. Вы вообще должны были быть первыми… Мы же всегда хотели воевать против этого сатанизма. Мне просто стыдно за нас. Я думал, что если такая война будет, то мы будем все вместе биться до конца…" — указал лидер Чеченской республики.

Тем не менее Кадыров выразил уверенность, что Россия "обязательно победит с помощью всевышнего".

Напомним, 21 октября в Белгороде загорелось промышленное предприятие вследствие прямого попадания снаряда. После этого местные жители сообщали о том, что в российском Щебекино пропал свет.

Ранее Кадыров сообщил об участии троих его несовершеннолетних сыновей в войне против Украины.