Местные паблики пишут, что в городе Щебекино отсутствует электричество. Также сообщается, что дым из-за пожара видно в Белгороде.

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В Щебекинском районе Белгородской области горит промышленное предприятие, в результате якобы прямого попадания снаряда в результате обстрелов. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, из-за пожара есть одна пострадавшая, ее доставили в больницу.

"По предварительным данным есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу. Все оперативные службы находятся на месте", — написал он.

Тем временем местные паблики пишут, что в некоторых районах города Щебекино отсутствует электричество. Также сообщается, что дым из-за пожара видно в Белгороде.

Напомним, 19 октября в Белгороде горела электрическая подстанция. В результате чего часть города осталась без света. Тогда губернатор региона утверждал, что на объекте энергетической инфраструктуры произошло отключение подстанции "из-за перенапряжения".

В тот же день столица региона попала под обстрел. Снаряд попал в объект инфраструктуры, а в некоторых районах города отключили электричество. Также под обстрел попал играничный город Шебекино. Некоторые жители после этого заявили, что не нужно было развязывать захватническую войну.

16 октября в Белгороде прозвучало около 20 взрывов. В результате чего один из снарядов попал в аэропорт.