"Пряме влучення снаряда": у Бєлгородській області горить промислове підприємство (відео)

Місцеві пабліки пишуть, що в місті Шебекіно відсутня електрика. Також повідомляється, що дим через пожежу видно в Бєлгороді.

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У Шебекінському районі Бєлгородської області горить промислове підприємство, через нібито пряме влучення снаряда внаслідок обстрілів. Про це повідомив губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков у Telegram.

За його словами, через пожежу є одна постраждала, її доправили до лікарні.

"За попередніми даними є одна постраждала. Бригада медиків уже доставляє її до лікарні. Усі оперативні служби перебувають на місці", — написав він.

Тим часом місцеві пабліки пишуть, що в деяких районах міста Шебекіно відсутня електрика. Також повідомляється, що дим через пожежу видно в Бєлгороді.

Нагадаємо, 19 жовтня у Бєлгороді горіла електрична підстанція. Унаслідок чого частина міста залишилася без світла. Тоді губернатор регіону стверджував, що на об'єкті енергетичної інфраструктури сталося відключення підстанції "через перенапруження".

Того ж дня столиця регіону потрапила під обстріл. Снаряд влучив в об'єкт інфраструктури, а в деяких районах міста відключили електрику. Також під обстріл потрапило прикордонне місто Шебекіно. Деякі мешканці після цього заявили, що не треба було розв'язувати загарбницьку війну.

16 жовтня у Бєлгороді пролунало майже 20 вибухів. Унаслідок чого один із снарядів влучив в аеропорт.