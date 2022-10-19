Обстріл триває: частина Бєлгорода виявилася знеструмленою (фото, відео)

Окрім столиці, в області постраждало прикордонне місто Шебекіно. Деякі мешканці після цього заявили, що не треба було розв'язувати загарбницьку війну.

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На Бєлгородщині вранці, 19 жовтня, зафіксували кілька прильотів. У Бєлгороді снаряд потрапив до об'єкта інфраструктури, повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков. Він стверджує, що руйнування виявилося незначним, тому вони не вплинуть на енергозабезпечення міста. Проте місцеві пабліки зазначають, що деякі райони Бєлгорода залишилися без електроенергії.

Також під обстріл потрапило місто Шебекіно, розташоване за п'ять кілометрів від українського кордону. Гладков повідомив, що вибухами пошкоджено торговий центр та фізкультурно-оздоровчий комплекс. Двоє людей отримали поранення, стан одного пораненого тяжкий.

Губернатор опублікував фото, на яких видно, що у будинках вилетіли шибки, а вибух стався на парковці.

"Обстріл території продовжується", — зазначив він.

Підписники місцевих пабліків водночас цікавляться, коли оголосять евакуацію і навіщо потрібно було розпочинати загарбницьку війну.

Українське керівництво інциденти не коментує.

Раніше місцева влада заявила, що в селах Бєлгородської області на кордоні з Україною почалося мародерство після того, як із них виїхали місцеві жителі. Проте забезпечувати охорону будинків губернатор Гладков не має наміру. Він пояснив, що не хоче наражати на небезпеку співробітників поліції, адже населені пункти перебувають під постійними обстрілами.

Нагадаємо, 16 жовтня у Бєлгороді зафіксували близько 20 прильотів. Після цього на території аеропорту, який зараз використовують російські військові для своїх потреб, почалася пожежа.