Кроме столицы области пострадал приграничный город Шебекино. Некоторые жители после этого заявили, что не нужно было развязывать захватническую войну.

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В Белгородской области утром 19 октября зафиксировали несколько прилетов. В Белгороде снаряд попал в объект инфраструктуры, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он утверждает, что разрушения оказались незначительными, поэтому они не повлияют на энергообеспечение города. Однако местные паблики отмечают, что некоторые районы Белгорода остались без электроэнергии.

Также под обстрел попал город Шебекино, расположенный в пяти километрах от украинской границы. Гладков сообщил, что взрывами повреждены торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Два человека получили ранения, состояние одного раненого тяжелое.

Губернатор опубликовал фото, на которых видно, что в зданиях вылетели стекла, а взрыв произошел на парковке.

"Обстрел территории продолжается", — отметил он.

Подписчики местных пабликов при этом интересуются, когда будет объявлена эвакуация и зачем нужно было начинать захватническую войну.

Украинское руководство инциденты не комментирует.

Ранее местные власти заявили, что в селах Белгородской области на границе с Украиной началось мародерство после того, как из них выехали местные жители. Однако обеспечивать охрану домов губернатор Гладков не намерен. Он пояснил, что не хочет подвергать опасности сотрудников полиции, ведь населенные пункты находятся по постоянными обстрелами.

Напомним, 16 октября в Белгороде зафиксировали около 20 прилетов. После этого на территории аэропорта, который сейчас используют российские военные для своих нужд, начался пожар.