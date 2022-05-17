Оккупанты РФ используют гражданский аэропорт Белгорода в военных целях (фото)

Благодаря спутниковым снимкам журналистам удалось выяснить, что на территории аэропорта находятся вертолеты и автомобили оккупантов, а также палатки для размещения личного состава.

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Согласно спутниковым снимкам от компании Planet Labs, российские военные используют гражданский аэропорт Белгорода в военных целях. В частности, на снимках за 14 мая видно, что на территории находятся военные вертолеты и автомобили оккупантов. Об этом сообщают "Схемы".

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По просьбе журналистов военный эксперт проанализировал спутниковый снимок и идентифицировал модификацию вертолетов, как Ми-8. Эти модели могут использоваться как для военно-транспортных задач, так и боевых.

Также на снимке можно заметить палатки, в которых, вероятно, размещается личный состав.

Кроме того, отмечается, что российские военные могут использовать гражданский аэропорт в Белгороде для эвакуации раненых и погибших из зоны боевых действий или в качестве перевалочного пункта для дозаправки бортов.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что российские оккупанты стягивают войска в Белгородскую область, чтобы помешать ВСУ продвигаться к государственной границе в Харьковской области. ВС РФ наращивают силы для наступления на Изюмском направлении, но в российской армии по-прежнему "низкий боевой дух и плохая дисциплина", сообщает Институт изучения войны США.

Также Фокус сообщал, что в России боятся обстрелов ВСУ Белгорода из-за контратак на Харьковском направлении. В Институте изучения войны считают, что российские войска надеются пойти в наступление, однако у них вряд ли это получится. Они попытаются удержать границу и не допустить продвижения ВСУ на север, чтобы не допустить удара украинской артиллерии по Белгороду.