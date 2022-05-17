В РФ боятся обстрелов ВСУ Белгорода из-за контратак на Харьковском направлении, — ISW (фото)

В Институте изучения войны считают, что российские войска надеются пойти в наступление, однако у них вряд ли это получится. Они попытаются удержать границу и не допустить продвижения ВСУ на север, чтобы не допустить удара украинской артиллерии по Белгороду.

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В России боятся обстрелов Белгорода из-за успешных атак вооруженных сил Украины в Харьковской области. Поэтому группировка российских военных вокруг Харькова, в частности, пытается удержать границу и не допустить продвижения украинских войск дальше на север, чтобы ВСУ не попали в зону действия артиллерии по Белгороду. Об этом пишет Институт изучения войны ISW.

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В ведомстве рассказали, что приграничный к Украине Белгород является ключевым узлом для российской армии. Поэтому войска России будут стремиться удерживать позиции возле трассы Харьков-Белгород, чтобы не допустить удара украинской артиллерии по окраинам российского города и защитить российские наземные коммуникации (НЛК) возле Волчанска Харьковской области, который находится в 90 км к северо-востоку от областного центра.

Аналитики ISW отметили, что такие действия россиян отличаются от предыдущих, когда в ходе успешного наступления украинских военных под Киевом, возле Чернигова и Сум вражеские войска полностью отошли на территорию России.

Кроме того, в Институте изучения войны считают, что российская армия надеется пойти в наступление, чтобы выйти на юг к Харькову. Однако такая попытка вряд ли увенчается успехом.

Напомним, 12 мая советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что "Белгороду — приготовится. Россияне узнают, что такое бегать в подвал". По его словам, когда украинские военные выйдут на границу Харьковской области, то уже системы залпового огня смогут обстреливать российский облцентр.

15 мая в Минобороны Украины рассказали, что Бойцы 227-го батальона 127-й бригады теробороны вышли на границу с РФ в Харьковской области. Однако не уточнили, на каком именно участке. 13 мая в ISW заявляли, что Украина выиграла битву за Харьков, а Россия начала отводить свои войска.

А 11 мая в Генштабе сообщали, что ВСУ также начали наступление на Изюмском, Херсонском и Мелитопольском направлениях.