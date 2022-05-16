ВСУ вышли к государственной границе в Харьковской области, — Минобороны (видео)

Бойцы 227-го батальона 127-й бригады теробороны вышли на границу с РФ в Харьковской области

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227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Харькова вытеснил российских военных и вышел к участку государственной границы в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Facebook.

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О том, в каком именно месте украинские военные вышли к границе не уточняется. Однако в утренней сводке Генштаб рассказал, что на Харьковском направлении российские войска сосредотачивают основные усилия на удержании занимаемых позиций и пытаются не допустить дальнейшее продвижения украинских военных к рубежу Украины и России.

[ + – ] Карта боевых действий по данным DeepStateMap [ + – ] Карта боевых действий по данным DeepStateMap

Тем временем украинские военные решили обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, как к Верховному главнокомандующему ВСУ и доложить об успешных контрнаступлениях в Харьковской области.

Напомним, 15 мая Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, что украинские военные выдвинулись на северо-восток Харьковской области и практически подобрались к участку государственной границы. По его словам, это может произойти в ближайшие дни.

13 мая американский Институт исследования войны писал, что Украина выиграла битву за Харьков и заставила российских военных отступить. Последние несколько дней ВС РФ практически не оказывают сопротивления украинским бойцам, которые активно проводят контрнаступление

Кроме того, 11 мая Генштаб сообщил, что ВСУ также начали контрнаступление на Изюмском, Херсонском и Мелитопольском направлениях. По информации ведомства, сейчас Россия больше всего сил перебрасывает на Луганском участке линии фронта.