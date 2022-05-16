ЗСУ вийшли до державного кордону в Харківській області, — Міноборони (відео)

Бійці 227-го батальйону 127-ї бригади тероборони вийшли на кордон із РФ у Харківській області

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227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України Харкова витіснив російських військових та вийшов до ділянки державного кордону в Харківській області. Про це повідомило Міністерство оборони України у Facebook.

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Про те, де саме українські військові вийшли до кордону, не уточнюють. Однак у ранковому зведенні Генштаб розповів, що на Харківському напрямку російські війська зосереджують основні зусилля на утриманні позицій і намагаються не допустити подальше просування українських військових до рубежу України та Росії.

[ + – ] Карта бойових дій за даними DeepStateMap [ + – ] Карта бойових дій за даними DeepStateMap

Тим часом українські військові вирішили звернутися до президента України Володимира Зеленського як до Верховного головнокомандувача ЗСУ та доповісти про успішні контрнаступи в Харківській області.

Нагадаємо, 15 травня Радник голови МВС Вадим Денисенко розповів, що українські військові вийшли на північний схід Харківської області та практично підібралися до ділянки державного кордону. За його словами, це може статися найближчими днями.

13 травня американський Інститут дослідження війни писав, що Україна виграла битву за Харків та змусила російських військових відступити. Останні кілька днів ЗР РФ практично не чинить опору українським бійцям, які активно проводять контрнаступ.

Крім того, 11 травня Генштаб повідомив, що ЗСУ також розпочали контрнаступ на Ізюмському, Херсонському та Мелітопольському напрямках. За інформацією відомства, зараз Росія найбільше сил перекидає на Луганській ділянці лінії фронту.