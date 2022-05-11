ЗСУ наступають: росіяни перейшли до оборони біля Харкова та Ізюма, — Генштаб (відео)

За словами генерала Олексія Громова, українські військові зупинили атаку ЗС РФ та змусили їх оборонятися на різних лініях фронту, зокрема на Мелітопольському та Херсонському напрямах.

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ЗСУ та інші сили оборони країни зупинили та утримують наступ ворога, який на деяких ділянках фронту перевищував українську сторону в особовому складі, озброєнні та військовій техніці вдесятеро. Про це сьогодні на пресконференції в Києві розповів бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

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За його словами, в районах Харкова та Ізюму, а також на Херсонському та Мелітопольському напрямках російські війська перейшли до оборони. Водночас, як зазначає генерал, ворог перекидає свої сили на Луганський напрямок.

Ворог не припиняє атак українських позицій, застосовуючи авіацію, міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню. Насамперед це стосується Сєвєродонецького, Попаснянського та Курахівського напрямів. Найінтенсивніші бої в цей час відбуваються на Лиманському напрямі, наголосив Громов.

[ + – ] Виступ генерала Олексія Громова дивитись із 16:31.

Як уточнює представник Генштабу, також є загроза проведення противником морської десантної операції в Чорноморській авіаційній зоні. В акваторії Чорного та Азовського морів продовжують перебувати бойові кораблі та підводні човни супротивника, які здійснюють підтримку його наземних угруповань, що діють на Приморському напрямку.

У своїй доповіді генерал згадав і ситуацію із захисниками "Азовсталі" в Маріуполі. Він нагадав, що деблокування міста вимагатиме участі значної кількості українських військ. Водночас зараз підрозділи ЗСУ розташовані на відстані 150-200 км від Маріуполя.

"Противник створив розгалужену систему інженерних загорож та оборонних рубежів, що призведе до значних втрат у наших військах", — прокоментував Громов.

Генерал також уточнив, що планування та проведення будь-яких операцій не має бути темою публічних обговорень. За його словами, ЗСУ неодноразово здійснювали доставлення боєприпасів, засобів зв'язку та медикаментів до Маріуполя, поки ця інформація не стала загальновідомою.

"Після цього ворог посилив протиповітряну оборону, що ускладнило проведення таких заходів", — пояснив представник Генштабу.

Нагадаємо, оперативне командування "Південь" повідомляє, що росіяни катують українських активістів в окупованих регіонах України. Окупаційна влада в Херсонській та Миколаївській областях переслідує проукраїнськи налаштованих громадян та займається мародерством.

Раніше Фокус писав, що невдачі в Україні призвели до протистояння всередині російського генштабу.