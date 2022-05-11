Росіяни катують українських активістів в окупованих регіонах України, — "Південь"

За даними оперативного командування, окупаційна влада в Херсонській і Миколаївській областях переслідує проукраїнсько налаштованих громадян і займається мародерством.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські окупанти катують проукраїнських активістів на окупованих територіях Миколаївської і Херсонської областей. Якщо громадяни України відмовляються співпрацювати із загарбниками, то їх розстрілюють. Про це повідомляє у сьогоднішньому зведенні оперативне командування "Південь".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

При цьому виїзди з населених пунктів, зайнятих росіянами, заблоковані.

"Не маючи підтримки населення, окупанти тиснуть погрозами та брехнею про встановлення влади вже над усім півднем України", — коментує командування.

Війська РФ також продовжують займатися мародерством. Вони вивозять на територію Росії зерно, техніку та майно українців.

В Одеській області українські військові проводять контрдиверсійні заходи, захищаючи так місцеве населення, а також військові й інфраструктурні об'єкти від можливого нападу.

У прикордонних із Придністров'єм районах ситуація поки що залишається стабільною.

Проте корабельне угруповання РФ, як і раніше, контролює північно-західну частину Чорного моря і блокує судноплавство. Ворог не перестає загрожувати ракетними ударами з моря.

Ризик ворожих атак за допомогою стратегічної авіації залишається високим, наголошує командування.

Нині російські війська не ведуть лінії фронту активних наступальних дій. Вони акумулюють сили та намагаються відновити пошкоджену техніку.

Сьогодні захисники "Азовсталі" пояснили, чому не здаються військам РФ. За словами офіцера управління розвідки полку "Азов" Іллі Самойленка, вони виконують наказ тримати оборону.

Раніше Фокус писав, що куратором війни в Україні став ГРУшник, замішаний у отруєнні у Солсбері.