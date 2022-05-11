Россияне пытают украинских активистов в оккупированных регионах Украины, — "Юг"

По данным оперативного командования, оккупационная власть в Херсонской и Николаевской областях преследует проукраински настроенных граждан и занимается мародерством.

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Российские оккупанты пытают проукраинских активистов на оккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей. Если граждане Украины отказываются сотрудничать с захватчиками, то их расстреливают. Об этом сообщает в сегодняшней сводке оперативное командование "Юг".

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При этом выезды из населенных пунктов, занятых россиянами, заблокированы.

"Не имея поддержки населения, оккупанты давят угрозами и враньем об установлении власти уже над всем югом Украины", — комментирует командование.

Войска РФ также продолжают заниматься мародерством. Они вывозят на территорию России зерно, технику и имущество украинцев.

В Одесской области украинские военные проводят контрдиверсионные мероприятия, защищая таким образом местное население, а также военные и инфраструктурные объекты от возможного нападения

В приграничных с Приднестровьем районах ситуация пока остается стабильной.

Однако корабельная группировка РФ по-прежнему контролирует северно-западную часть Черного моря и блокирует судоходство. Враг не прекращает угрожать ракетными ударами с моря.

Риск вражеских атак с помощью стратегической авиации остается высоким, подчеркивает командование.

В настоящее время российские войска не ведут на линии фронта активных наступательных действий. Они аккумулируют силы и пытаются восстановить поврежденную технику.

Сегодня защитники "Азовстали" объяснили, почему не сдаются войскам РФ. По словам офицера управления разведки полка "Азов" Ильи Самойленко, они выполняют приказ держать оборону.

Ранее Фокус писал, что куратором войны в Украине стал ГРУшник, замешанный в отравлении в Солсбери.